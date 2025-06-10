¡Ú10Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸«¤É¤³¤í¡Ûµð¿Í¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¡10»î¹çÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤Ê¤ë¤«¡¡Ê£¿ô²óÃ£À®¤Ê¤é³°¹ñ¿ÍÅê¼ê½é
¡¡µð¿Í¤Î¿·¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï5·î16Æü¤ÎÃæÆüÀï¤«¤é9»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Â³»î¹ç¥»¡¼¥Ö¤ò10¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤È¡¢ÃæÆü»þÂå¤ÎºòÇ¯8·î18Æüºå¿ÀÀï¤«¤é9·î29Æü¹ÅçÀï¤Ç11»î¹çÂ³¤±¤Æ°ÊÍè¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î2·å»î¹çÏ¢Â³¥»¡¼¥ÖÃ£À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡10»î¹ç°Ê¾åÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤òÊ£¿ô²ó¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢5ÅÙ¤Î¾®ÎÓ²í±Ñ¡Ê¥í¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢3ÅÙ¤ÎÂçÌîË¡Ê¹¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã¡Ê¥ä¡Ë¡¢´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæ¡Ë¡¢2ÅÙ¤ÎÆ£Àîµå»ù¡Ê¿À¡Ë¤Ë¼¡¤®»Ë¾å7¿ÍÌÜ¡£³°¹ñ¿ÍÅê¼ê½é¤Ç¡¢2¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÃ£À®¤â»Ë¾å½é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é·ÑÂ³¤¹¤ë25»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï¢Â³¥»¡¼¥Ö¤ÎµÏ¿¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£