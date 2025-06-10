ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î³Ú¶Ê¡ÖÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¤¬±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë
8·î8Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿ûÌîÈþÊæ¤ÈÀÖÁ¿±ÒÆó¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢Í½¹ð±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼
È¯¹ÔÉô¿ô40ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÇØ¶Ú»á¤Î¾®Àâ¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£2023Ç¯1·î¤ËWeb¾®Àâ¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥¯¥è¥à¡×¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ëµõ¹½¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï?¡×¤ÈSNS¤ÇµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢2,200ËüPV¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯8·î¤ÎÃ±¹ÔËÜ²½¸å¤â¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥Û¥é¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡×Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°Û¿§¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²èÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¿ûÌîÈþÊæ¤ÈÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥Î¥í¥¤¡Ù¡¢¡ØÄç»ÒVS²ÀÜ¿»Ò¡Ù¤ÎÇòÀÐ¹¸»Î¤¬´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¸¶ºî¼Ô¤ÎÇØ¶Ú»á¤âµÓËÜ¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¶Ø´÷¤ÎÊª¸ì¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼çÂê²Î¤¬ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¤Ë·èÄê¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²»¸»¤Î°ìÉô¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£ÄÇÌ¾¤Ï¡Ö¥Û¥é¡¼¤Ï»ä¤Î½½È¬ÈÖ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤µ¤òµá¤á¤Æ¤Î¤´°ÍÍê¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤¿¤³¤È¤òÃÑ¤¸¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë½Å¤¯²£¤¿¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç±é¤Î¿ûÌîÈþÊæ¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÀÖÁ¿±ÒÆó¤Ï¡ÖÍ¾±¤¤Ë¿»¤ì¤ë¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ûÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«
¤Þ¤¿¡¢Æ±±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²ø¸½¾Ý¤äÌ¤²ò·è»ö·ï¤¬Â¿È¯¤¹¤ë"¤¢¤ë¾ì½ê"¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÁÆ¬¤Ç²òÀâ¤µ¤ì¤ë¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¥ª¥«¥ë¥È»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤¬¾ÃÂ©¤òÀä¤ÄÄ¾Á°¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ½÷¼ºí©»ö·ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¥Ò¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¢¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆ°²èÇÛ¿®ÁûÆ°¤Ê¤É¡¢²áµî¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤Ê¤¼¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¤Î¤«? ¤¤¤Þ¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«? Æ±Î½¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¡¦¾®Âô(ÀÖÁ¿±ÒÆó)¤Èµ¼Ô¤ÎÀé¹É(¿ûÌîÈþÊæ)¤Ï¡¢¹ÔÊý¤òÁÜ¤¹¤¦¤Á¤Ë¶²¤ë¤Ù¤»ö¼Â¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢"¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê"¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢Í¶¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë"¤½¤Î¾ì½ê"¤Ø¤È¸þ¤«¤¦2¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¶ØÃÇ¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¤·¤á¤Ê¤¬¤éÒã¤¨¡¢ã¬¤ÎÁ°¤ÇÎÏ¤Ê¤¯ÐÊ¤à¿ûÌîÈþÊæ±é¤¸¤ëÀé¹É¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë±Ç¤ëÀÖ¤¤Éþ¤Î½÷¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÍ§¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊó¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¿¤Á¤È»×¤ï¤ì¤ë´é¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿ûÌî±é¤¸¤ëÀé¹É¤ÈÀÖÁ¿±é¤¸¤ë¾®Âô¤Î´é¼Ì¿¿¤â¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±ºî¤Ï´ü´ÖÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤â1,100±ß(¹â¹»À¸°Ê²¼¤Ï900±ß)¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëPonta¥Ñ¥¹²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¡Öau¿ä¤·¥È¥¯±Ç²è¡×¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë¡£Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷(Æ±È¼¼Ô1Ì¾¤Þ¤Ç)¤òÂÐ¾Ý¤ËÁ´¹ñ¤ÎTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥³¥í¥Ê¥·¥Í¥Þ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â°ìÈÌ¡¦Âç³ØÀ¸1,100±ß¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼¤Ï900±ß¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÄÇÌ¾ÎÓ¸é ¥³¥á¥ó¥È
¥Û¥é¡¼¤Ï»ä¤Î½½È¬ÈÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¶²¤í¤·¤¤¸¶ºî¤Î±Ç²è²½¤ËºÝ¤·¡¢¼çÂê²Î¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤·¤¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤µ¤òµá¤á¤Æ¤Î¤´°ÍÍê¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤¿¤³¤È¤òÃÑ¤¸¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë½Å¤¯²£¤¿¤ï¤ëÌäÂê¤Ë»ä¤ÏÂþ´É¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«¿È¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¿ÍÀ¸±÷¤±¤ëºÇ¤âÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤Ç¡¢¿¿¤ËÇ÷¤ëÉÁ¼Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤É¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢ºîÉÊ¤Ø´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤µ¤¤¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¿ûÌîÈþÊæ»á¤Ï¤¸¤á¥¥ã¥¹¥È¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¼Çµï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ûÌîÈþÊæ ¥³¥á¥ó¥È
ÄÇÌ¾¤µ¤ó¤Ë¼çÂê²Î¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÇ¸å¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Þ¤ÇÄù¤á¤ÆÄº¤±¤ë°Â¿´´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¬±é¤¸¤¿Àé¹É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¾ð¤Ë¤È¤³¤È¤ó´ó¤êÅº¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢ÄÇÌ¾¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÄº¤¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÀÖÁ¿±ÒÆó ¥³¥á¥ó¥È
¼çÂê²Î¤¬ÄÇÌ¾¤µ¤ó¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Û¥é¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÄÌ¤¸¤ë¡¢¿ûÌî¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀé¹É¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬1¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËÄÇÌ¾¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾±¤¤Ë¿»¤ì¤ë¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÇØ¶Ú»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¡£2023Ç¯¤Ë¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥¯¥è¥à¡×¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤¬2023Ç¯¤Ë½ñÀÒ²½¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤Æ°ìÌö¿Íµ¤ºî²È¤Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî°Ê³°¤Ë¤Ï¡ØãÒ¤ì¤¿À»ÃÏ½äÎé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡¢¡Ø¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼
È¯¹ÔÉô¿ô40ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÇØ¶Ú»á¤Î¾®Àâ¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£2023Ç¯1·î¤ËWeb¾®Àâ¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥¯¥è¥à¡×¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ëµõ¹½¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï?¡×¤ÈSNS¤ÇµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢2,200ËüPV¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯8·î¤ÎÃ±¹ÔËÜ²½¸å¤â¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥Û¥é¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡×Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°Û¿§¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼çÂê²Î¤¬ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¤Ë·èÄê¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²»¸»¤Î°ìÉô¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£ÄÇÌ¾¤Ï¡Ö¥Û¥é¡¼¤Ï»ä¤Î½½È¬ÈÖ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤µ¤òµá¤á¤Æ¤Î¤´°ÍÍê¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤¿¤³¤È¤òÃÑ¤¸¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë½Å¤¯²£¤¿¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç±é¤Î¿ûÌîÈþÊæ¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÀÖÁ¿±ÒÆó¤Ï¡ÖÍ¾±¤¤Ë¿»¤ì¤ë¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ûÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«
¤Þ¤¿¡¢Æ±±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²ø¸½¾Ý¤äÌ¤²ò·è»ö·ï¤¬Â¿È¯¤¹¤ë"¤¢¤ë¾ì½ê"¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÁÆ¬¤Ç²òÀâ¤µ¤ì¤ë¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¥ª¥«¥ë¥È»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤¬¾ÃÂ©¤òÀä¤ÄÄ¾Á°¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ½÷¼ºí©»ö·ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¥Ò¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¢¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆ°²èÇÛ¿®ÁûÆ°¤Ê¤É¡¢²áµî¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤Ê¤¼¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¤Î¤«? ¤¤¤Þ¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«? Æ±Î½¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¡¦¾®Âô(ÀÖÁ¿±ÒÆó)¤Èµ¼Ô¤ÎÀé¹É(¿ûÌîÈþÊæ)¤Ï¡¢¹ÔÊý¤òÁÜ¤¹¤¦¤Á¤Ë¶²¤ë¤Ù¤»ö¼Â¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢"¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê"¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢Í¶¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë"¤½¤Î¾ì½ê"¤Ø¤È¸þ¤«¤¦2¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¶ØÃÇ¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¤·¤á¤Ê¤¬¤éÒã¤¨¡¢ã¬¤ÎÁ°¤ÇÎÏ¤Ê¤¯ÐÊ¤à¿ûÌîÈþÊæ±é¤¸¤ëÀé¹É¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë±Ç¤ëÀÖ¤¤Éþ¤Î½÷¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÍ§¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊó¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¿¤Á¤È»×¤ï¤ì¤ë´é¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿ûÌî±é¤¸¤ëÀé¹É¤ÈÀÖÁ¿±é¤¸¤ë¾®Âô¤Î´é¼Ì¿¿¤â¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±ºî¤Ï´ü´ÖÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤â1,100±ß(¹â¹»À¸°Ê²¼¤Ï900±ß)¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëPonta¥Ñ¥¹²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¡Öau¿ä¤·¥È¥¯±Ç²è¡×¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë¡£Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷(Æ±È¼¼Ô1Ì¾¤Þ¤Ç)¤òÂÐ¾Ý¤ËÁ´¹ñ¤ÎTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥³¥í¥Ê¥·¥Í¥Þ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â°ìÈÌ¡¦Âç³ØÀ¸1,100±ß¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼¤Ï900±ß¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÄÇÌ¾ÎÓ¸é ¥³¥á¥ó¥È
¥Û¥é¡¼¤Ï»ä¤Î½½È¬ÈÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¶²¤í¤·¤¤¸¶ºî¤Î±Ç²è²½¤ËºÝ¤·¡¢¼çÂê²Î¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤·¤¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤µ¤òµá¤á¤Æ¤Î¤´°ÍÍê¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤¿¤³¤È¤òÃÑ¤¸¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë½Å¤¯²£¤¿¤ï¤ëÌäÂê¤Ë»ä¤ÏÂþ´É¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«¿È¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¿ÍÀ¸±÷¤±¤ëºÇ¤âÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤Ç¡¢¿¿¤ËÇ÷¤ëÉÁ¼Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤É¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢ºîÉÊ¤Ø´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤µ¤¤¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¿ûÌîÈþÊæ»á¤Ï¤¸¤á¥¥ã¥¹¥È¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¼Çµï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ûÌîÈþÊæ ¥³¥á¥ó¥È
ÄÇÌ¾¤µ¤ó¤Ë¼çÂê²Î¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÇ¸å¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Þ¤ÇÄù¤á¤ÆÄº¤±¤ë°Â¿´´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¬±é¤¸¤¿Àé¹É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¾ð¤Ë¤È¤³¤È¤ó´ó¤êÅº¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢ÄÇÌ¾¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÄº¤¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÀÖÁ¿±ÒÆó ¥³¥á¥ó¥È
¼çÂê²Î¤¬ÄÇÌ¾¤µ¤ó¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Û¥é¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÄÌ¤¸¤ë¡¢¿ûÌî¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀé¹É¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬1¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËÄÇÌ¾¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾±¤¤Ë¿»¤ì¤ë¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÇØ¶Ú»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¡£2023Ç¯¤Ë¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥¯¥è¥à¡×¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤¬2023Ç¯¤Ë½ñÀÒ²½¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤Æ°ìÌö¿Íµ¤ºî²È¤Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî°Ê³°¤Ë¤Ï¡ØãÒ¤ì¤¿À»ÃÏ½äÎé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡¢¡Ø¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£