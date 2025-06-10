µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢½é¾·½¸7¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î·üÇ°ÅÀ¤ò»ØÅ¦ ¡ÖÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×
À¤³¦ºÇÂ®¤Ç2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£·î¤ÎÍ½Áª»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¤Ï°ìÉô¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¡¢½é¾·½¸7¿Í¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¼çÎÏÁÈ¤Ê¤¬¤éº£²ó¤â¾·½¸¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½DFÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÈÂÐÃÌ¡£¤Þ¤À24ºÐ¤Îµ×ÊÝ¤À¤¬ÂåÉ½·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ì¸Ä¤À¤±·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÏÂ¸µ¤¬¤¹¤´¤¤¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿Áª¼ê¤â¤¹¤´¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÎÂåÉ½¤Î¶¯¤ß¤Ï¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤ÇÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¸Ä¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£
ËÍ¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤È¤«¿§¤ó¤Ê¹ñ¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¹»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï³§¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤¦¤Þ¤¤¤±¤É¡¢¸Ä¤Î¤È¤³¤í¤ÇºÇ¸å¤Ö¤ÁÈ´¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¿¡¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤À¤±µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¸Ä¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¶¯Îõ¤Ê¸Ä¤ò»ý¤Ä¼çÎÏÁÈ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢µ×ÊÝ¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¾·½¸¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤â²ñ¸«¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Íê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤¿¤é¡¢Á´Éô¤ÎËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢10Âå¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Å·ºÍ6Ì¾
ÆüËÜ¤Ï10Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢»î¹ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÈDAZN¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£