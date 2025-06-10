ºÊ¤Ï¥­¥à¡¦¥è¥Ê ´Ú¹ñ29ºÐ²Î¼ê¤Î½üÂâ¸å½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÂçÀ®¸ù¡ª´Å¤¤¡È¥Ï¥Á¥ß¥Ä¥Ü¥¤¥¹¡É¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»

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¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØSummer Is for Falling in Love¡Ù¡ØHome¡Ù¡ØDon¡Çt Say It's Not Love¡Ù¡ØFeeling Good¡Ù¡ØI Left My Heart In San Francisco¡Ù¡ØBad¡Ù¡ØSmile¡Ù¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¡£Ì¤È¯É½¤Î¿·¶Ê¤â¤³¤Î¾ì¤Ç½éÈäÏª¤·¡¢º£¸å¤ÎËÜ³Ê³èÆ°¤Î¡ÈÍ½¹ðÊÔ¡É¤È¤·¤Æ´°àú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
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