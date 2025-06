ºÊ¤Ï¥­¥à¡¦¥è¥Ê ´Ú¹ñ29ºÐ²Î¼ê¤Î½üÂâ¸å½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÂçÀ®¸ù¡ª´Å¤¤¡È¥Ï¥Á¥ß¥Ä¥Ü¥¤¥¹¡É¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»

韓国の“フィギュア女王”キム・ヨナの夫で4人組ボーカルグループ「Forestella」メンバーのコ・ウリムが、除隊後初の公式イベントでファンに感謝の思いを伝えた。

【写真】コ・ウリムが惚れたキム・ヨナの美貌

コ・ウリムは6月7日と8日にかけて、ソウル江西区(カンソグ)のKBSアリーナで単独ファンミーティング「Rainforest」を開催した。

兵役のため2023年11月20日に入隊し、今年5月19日に除隊したコ・ウリム。本イベントのタイトル「Rainforest」には「自分を待ってくれた“Forest”に向けて、自分の1年6カ月間の話を“Rain”の溢れさせるという意味を込めた」というが、その言葉の通り、ステージではコ・ウリムの思い出や近況がたっぷりと紹介された。

まず、トークコーナー「ウリム写真館」では軍服務中の未公開写真を披露し、本人が当時のエピソードや感想を語った。また、コ・ウリムのTMIに対する○×クイズや、事前に公募した“過剰な愛情表現コメント”を紹介する「陽だまり作文コンテスト」など、ユーモアあふれる企画の連続で、会場には終始笑顔が広がった。

最後のコーナー「風のプレイリスト」では、軍隊で聴いた『Solar System』『Although We Say I Love You』『All of Me』『これじゃない』などの楽曲を短く歌唱し、それぞれの思い出も語った。コ・ウリムの甘くて濃厚な“ハチミツボイス”が、ファンに忘れられない瞬間を刻んだ。

(写真=BEAT INTERACTIVE)コ・ウリム

さらに、『Summer Is for Falling in Love』『Home』『Don’t Say It's Not Love』『Feeling Good』『I Left My Heart In San Francisco』『Bad』『Smile』など、上質なライブパフォーマンスも披露し、まるでコンサートにいるかのような贅沢なひとときを演出。未発表の新曲もこの場で初披露し、今後の本格活動の“予告編”として完璧なステージを飾った。

コ・ウリムはファンに向けて、「軍楽隊での活動を通じて、自分の音楽についてたくさん考える時間があった。外で自分を陽だまりのように待っていてくれた皆さんがいることを、何度も自分自身に言い聞かせていた。自分が望んだように、自分のことを待ってくれて、一緒にいてくれてありがとう」と、穏やかな口調で語った。

ソロファンミーティングを成功させたコ・ウリムは今後、Forestellaのメンバーとしてより活発な完全体活動にも取り組む予定だ。

◇コ・ウリム プロフィール

1995年7月10日生まれ。ソウル大学出身の声楽家で、4人組ボーカルグループ「Forestella」のメンバー。同グループは韓国JTBCのオーディション番組『ファントム・シンガー2』で優勝した。コ・ウリムは低音ボイスで多くの女性ファンを持つ人物。2022年10月、“フィギュア女王”キム・ヨナと結婚して大きな話題となった。兵役のため2023年11月20日に入隊。2025年5月19日に除隊した。