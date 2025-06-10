ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢½é¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¢ª¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Ìò¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤ë¡×
¡¡¥Û¥ê¥×¥í¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬6·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¼Ò½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤·¤¿·àÃæ¼Ì¿¿¤ÇºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤¬·ãÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡ª¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÎÐ¿§¤Î·³Éþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿Ã»È±»Ñ¡£ÉáÃÊ¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤ªÞ¯Íî¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÈ±·¿¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÊÉ×ÌÚ¡ª¡©¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Ìò¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤ÎÄ«¥É¥é¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ðÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢È¬ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀï»þÃæ¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾®ÁÒÏ¢Ââ¤Î¾åÅùÊ¼¡£ ·³Ââ¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¿ó¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢ÀÞ¤Ë¤Õ¤ì½õ¤±½®¤ò½Ð¤¹¡£Àï¸å¡¢¿ó¤È»×¤ï¤ÌºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ä«ÅÄ ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²òÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÆ±¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Ï¡¢°ì¸«¸·¤·¤¯¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎäÀÅ¤ËÁ¡ºÙ¤ËÊª»ö¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯¿Í¡£¼ÙÇ°¤Ê¤¯¿ó¤ò¤ß¤Ä¤á¡¢¿ó¤Î¤â¤ÄÀ¶¤é¤«¤Ê¿´¤òÂç»ö¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£