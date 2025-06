観光庁が発表した「インバウンド消費動向調査(2011〜2024年)」によると、2024年に来日した外国人旅行者のうち、東京都を訪問した割合は51.5%に達し、過半数を超えました。都心部の人気エリアに加え、静かな温泉地など“隠れた名所”にも注目が集まりつつあります。All About ニュース編集部では、6月2〜3日の期間、全国10〜60代の男女223人を対象に、「外国人観光客にすすめたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。

2位:八丈島温泉(八丈町)/39票

1位:奥多摩温泉(奥多摩町)/91票

その中から、「東京都で外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。東京から飛行機で約55分、伊豆諸島に浮かぶ八丈島の温泉は、火山島特有の地熱を生かした天然温泉。南国の自然と温泉が融合した独自の環境が魅力です。特に「裏見ヶ滝温泉」や「みはらしの湯」では、太平洋を見渡す絶景露天風呂が楽しめます。温泉と合わせて、亜熱帯植物やシュノーケリング、郷土料理などのアクティビティも充実しており、訪日外国人にとっては“もう1つの東京”として新鮮な発見があるようです。回答者からは「アクティビティも多く旅行先に最適」(30代男性/東京都)、「海に囲まれた離島ならではの雰囲気と離島グルメが素敵なので外国人観光客に好まれると思いました」(40代女性/埼玉県)、「なかなか行けない穴場の温泉」(60代男性/埼玉県)とのコメントが寄せられました。東京都心から電車で約2時間、奥多摩町にある奥多摩温泉は、本格的な自然体験と温泉を両立できるスポットとして注目されています。渓谷美が魅力の多摩川沿いに点在する宿では、川のせせらぎを聞きながら入浴できる露天風呂も。登山やハイキングとの相性も良く、体験型の観光スタイルを好む層に人気。英語メニューのある飲食店や案内表示の整備も進み、自然を満喫しながらリラックスしたひとときを過ごせます。回答者からは「東京とは思えないほど自然豊かで、都心から電車で約2時間とアクセスも良好で、温泉の質もよく、山や川の絶景に囲まれて入る露天風呂は最高だからです」(10代女性/東京都)、「都心から1時間半程度で行ける自然豊かな温泉地です。渓谷やハイキングコースもあり、アウトドア好きの外国人におすすめです」(30代男性/東京都)といった声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)