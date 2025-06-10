ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢ÊÆÊóÆ»¿Ø¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¥æ¡¼¥â¥¢²óÅú¡ÖÆ¬Éï¤Ç¤Æ¡Ä¡×¡¡¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É23ºÐÆ±Î½¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë
¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ÈËÜÎÝÂÇÁè¤¤
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬ÊóÆ»¿Ø¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Î»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢Æ±Î½¤È¤ÎËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÆ¬Éï¤Ç¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¤¥ê¥Î¥¤½£ÃÏ¸µ¶É¡Ö¥Þ¡¼¥¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£23ºÐ¤ÎÆ±Î½¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤«¡¢¥Ô¡¼¥È¤È¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂÇÅÀ¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÎÏÃ¤Ïº£²¿ËÜ¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈà¡Ê¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø²¶¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡Ö¤À¤«¤éÆ¬Éï¤Ç¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ì¡¼¤Ã¤Æ¡×¤È»Ò¶¡°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æµ¼Ô¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¿ÈÂÎ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÄÌÌõ¤ò²ð¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎëÌÚ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë²óÅú¤Ë¼þ°Ï¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¬ÂÇÎ¨.264¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢55ÂÇÅÀ¡¢OPS.881¡¢¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬ÂÇÎ¨.277¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢54ÂÇÅÀ¡¢OPS.872¡Ê¸½ÃÏ8Æü»þÅÀ¡Ë¡£ËÜÎÝÂÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇÅÀ¤äOPS¤â»÷ÄÌ¤Ã¤¿¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¾Áª¼ê¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë