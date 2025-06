椎名林檎が、今夏8月8日に公開される全国映画『近畿地方のある場所について』に主題歌「白日のもと」を書き下ろしたことが明らかになった。 映画原作は、発行部数40万部を突破した小説『近畿地方のある場所について』(著者・背筋/KADOKAWA)。2023年にWeb小説サイトに第一話が投稿されて以降、注目作として2,200万PVを超えるヒットを記録し単行本化された。「このホラーがすごい!2024年版」でも第1位を獲得した異色作がこのたび実写映画化されてロードショーを迎える。 主演は菅野美穂と赤楚衛二のW主演という形で、『ノロイ』『貞子VS伽椰子』『サユリ』などを手掛けた白石晃士が監督を務める。さらに監督の大ファンであり、著作への影響も受けているという原作者・背筋も自ら脚本協力として参加している。 椎名林檎は楽曲へ込めた想いについて以下のコメントを寄せている。また映画製作プロデューサー櫛山慶、白石晃士監督、W主演となる菅野美穂、赤楚衛二からもあわせてコメントが到着した。 ◆ ◆ ◆ ■主題歌:椎名林檎 コメント全文<映画『近畿地方のある場所について』へ寄せて> ◆ ◆ ◆ ■主演:菅野美穂 コメント全文椎名さんに主題歌をお引き受けいただけたことで、映画の世界観を最後のエンドロールまで締めて頂ける安心感を抱きました。そして、私が演じた千紘というキャラクターの心情にとことん寄り添って作ってくださった曲で、椎名さんらしさもありながら、私たちにすごく寄り添って頂き、感謝しかありません。 ■主演:赤楚衛二 コメント全文主題歌が椎名さんとお聞きして、僕の中ではホラーのイメージがなかったので驚きました。映画の世界観と通じる、菅野さん演じる千紘さんの想いが1つのテーマとしてあり、そこに椎名さんの世界観がマッチした曲になっているので、余韻に浸れるエンドロールになると非常に楽しみです。 ■監督:白石晃士 コメント全文私の監督作に、まさか椎名林檎さんによるこんな素晴らしい主題歌が流れるなんて!光栄で、嬉しくて、身震いしながら曲を聴かせていただきました。物悲しさの中からやがて力強い美しさが立ち昇るこの曲からは、まるで映画のもう一つの世界が見えてくるようで、ただただ沁みます。是非とも皆さんに、映画体験として劇場で浴びていただけたら幸いです。どうぞ、どうぞお楽しみに! ■プロデューサー 櫛山 慶 コメント全文かねてより、日常とタブーの狭間を艶やかに描く椎名林檎さんの表現力に魅了されてきました。本作は、近畿に潜む “触れてはならない場所” をめぐる物語。椎名さんの声と言葉こそ、この世界観に響くと確信しオファーいたしました。映画本編と脚本を丹念に読み込み、生み出してくださった主題歌には、物語の「想い」が余すことなく封じ込められています。エンドロールが動き出す瞬間、観客の背筋を再び震わせる、その最後の一押しを、椎名林檎さんの歌に託しました。ぜひ劇場で体感してください。 ◆ ◆ ◆ 映画『近畿地方のある場所について』 2025年8月8日(金)全国ロードショー原作:背筋『近畿地方のある場所について』(KADOKAWA)出演:菅野美穂、赤楚衛二監督:白石晃士脚本:大石哲也 白石晃士脚本協力:背筋音楽:ゲイリー芦屋 重盛康平主題歌:椎名林檎「白日のもと」(EMI Records/UNIVERSAL MUSIC) <ストーリー>「行方不明の友人を探しています。」・・・から始まる衝撃展開の連続!これは、あなたを“ある場所”へと誘う、近畿の禁忌の物語。行方不明になったオカルト雑誌の編集者。彼が消息を絶つ直前まで調べていたのは、幼女失踪、中学生の集団ヒステリー事件、都市伝説、心霊スポットでの動画配信騒動など、過去の未解決事件や怪現象の数々。彼はなぜ消息を絶ったのか?いまどこにいるのか?同僚の編集部員は、女性記者とともに行方を捜すうちに、恐るべき事実に気がつく。それらの謎は、“近畿地方のある場所”へとつながっていたのだった・・・。すべてが白日のもとに晒された時、衝撃の結末が待ち受ける。 配給:ワーナー・ブラザース映画オフィシャル:公式サイト KINKI-MOVIE.JP/公式X @kinki₋movieハッシュタグ:#近畿地方のある場所について©2025「近畿地方のある場所について」製作委員会 ◾️Live Blu-ray / DVD『(生)林檎博’24―景気の回復―』 2025年6月25日(水)発売 ○通常盤 BD:UPXH-20149 \6,050(税込) DVD:UPBH-20340 \4,950(税込) ○初回限定盤] BD:UPXH-29074 \7,700(税込) DVD:UPBH-29104 \6,600(税込) ○Blu-ray&DVD[初回限定盤]共通仕様 ・三方背ケース/ワイド型・44Pブックレット ・「いつでもどこでもすぐ観れる」 スマホ/タブレット対応・視聴用二次元コード(「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード)付 *「NeSTREAM LIVE」:商品に封入の視聴シリアルコードを使用し、ディスク収録映像をスマホや TV などで 簡単にストリーミング再生にてご視聴いただけます。 また音声はドルビーアトモス/ステレオ(バイノーラル)/ステレオ、いずれでもお楽しみ頂けます。 (視聴可能期間:2028年6月24日まで)アプリ詳細はこちらをご参照ください。 https://nestreamlive.radius.co.jp/news/202505_sheenaringo/ ○Blu-ray[初回限定盤][通常盤]共通 ・ステレオ&ドルビーアトモス音声対応 ○収録曲 OPENING/鶏と蛇と豚/宇宙の記憶/永遠の不在証明/静かなる逆襲/秘密/浴室/命の帳/TOKYO/さらば純情/おとなの掟/MOON/ありきたりな女/生者の行進/芒に月/人間として/望遠鏡の外の景色/茫然も自失/ちりぬるを/ドラ1独走/タッチ/青春の瞬き/自由へ道連れ/余裕の凱旋/ほぼ水の泡/私は猫の目/初KO勝ち/ちちんぷいぷい/2〇45<Endroll> […]

