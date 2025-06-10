¡ÖÇ¯¼ý¤¬£´ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×ÍîÁª¤·¤Æ¤â¥Ü¥íÌÙ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¿¤Á¡×
¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ì¿Í2Ëü±ß¤ÎÄ«¿©ÊÙ¶¯²ñ¤ò¼çºÅ
¡ÖºÇ¶á¡¢²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¼«¤éµÄ°÷²ñ´Û¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°²ó½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿ËÒ¸¶½¨¼ùÁ°Ë¡Áê¡Ê54ºÐ¡Ë¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒDream Platform¤òÀßÎ©¡£²ñ¼Ò³µÍ×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÒÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥í¥Ó¡¼³èÆ°µÚ¤ÓÄó¸À³èÆ°¡Ó¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡Ö6·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢ÃåÀÊ¤Ç¤âÌó200¿Í¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¤ÎË±Ñà Ãæ¡¦À¾¤Î´Ö¤Ç¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¹¤Ç¤Ë3·î¤«¤éÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ò½¸¤á¡¢°ì¿Í2Ëü±ß¤ÎÄ«¿©ÊÙ¶¯²ñ¤ò¼çºÅ¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¥Õ¥§¥í¡¼¤òÌ³¤á¤ëÌðÌî¹¯¼£¸µºâÌ³¼¡´±¤ä¡¢¾®ÁÒÕò¿®¸µ»Ò¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï½çÄ´¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¼ýÆþ¤Ï4ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±¸µ¿¦¤é¤Ë¤â¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
°úÂà¸å¤â±ÊÅÄÄ®¤òêÁ¤¯¡Ö½ÅÄÃ¤¿¤Á¡×
Á°²ó½°±¡Áª¤Ç½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡¢±ÛÃÒÎ´Íº¸µÆâ³ÕÉÜÉûÂç¿Ã¡Ê61ºÐ¡Ë¤Ï°Õ³°¤Ê½ÐÀ¤¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡ÖÊ¡ÅÄÃ£É×¸µÁíÌ³²ñÄ¹¤Î½¾·»Äï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ê¡ÅÄ²È¤ËÏ¢¤Ê¤ëÌ¾Ìç¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤ÇÁªµó¤Ë¼å¤¯¡¢ÃÏÈ×¤ÎÅìµþ6¶è¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¸õÊä¤Ë2²óÏ¢Â³¤ÇÉé¤±¤ë¤Ê¤É¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê±ÛÃÒ»á¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¤À¤¬¡¢¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¦ÆüËÜÁí¸¦¤Î¹ñ²È·Ð±ÄÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¡¦SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼èÄùÌò¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¡¢·Ð¸³¡¢ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¤´³èÌö¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡ÊÆüËÜÁí¸¦¹Êó¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¡Ö½ÅÄÃ¡×¤â¡½¡£
¡Ö´ÅÍøÌÀ¸µ´´»öÄ¹¡Ê75ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥¢¡¼¥¯¥Ò¥ë¥º¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¿¥ï¡¼¤Î°ì¼¼¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¡¢³èÈ¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¿¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅÞ¤ÎÉô²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¾ì¤ò»ÅÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¿¦µÄ°÷¤«¤é¤Ïðþí¦¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼«Ì±¼ã¼ê¡Ë
°úÂà¸å¤â±ÊÅÄÄ®¤òêÁ¤¯¸µµÄ°÷¤¿¤Á¡£½Ð¤·¤ã¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ë¤Ï¤´ÍÑ¿´¤ò¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Ï³¤é¤·¤¿É×¤Î²ð¸î¤Î¶ìÏ«¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ù
¤«¤ï¤Î¡¦¤è¤·¤Î¤Ö¡¿'91Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡Ù¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¼ç¤ËÀ¯¼£¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯6·î23Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Ï³¤é¤·¤¿É×¤Î²ð¸î¤Î¶ìÏ«¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×