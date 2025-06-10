±üÅÄÌ±À¸¡ßµÈÀî¹¸»Ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOoochie Koochie¡×¡¢ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÀ©ºî¡¡²Î»ì¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤òÆþ¤ì¤ëÍ·¤Ó¿´¤â
¡¡±üÅÄÌ±À¸¤ÈµÈÀî¹¸»Ê¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOoochie Koochie¡×¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù¤Î½éÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£¤¤Î¤¦9Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¡£·îÍËÌë¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²»³Ú¥Õ¥¡¥óÂçÃíÌÜ¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡Ooochie Koochie¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢º£Ç¯2·î¤Ë±üÅÄ¤ÈµÈÀî¤¬·ëÀ®¡£ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¸Î¶¿¡¦¹Åç¤Ø¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢º£·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOoochie Koochie¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î´°À®¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈMC¤Î¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡ª¡©ËÜÅö¤À¤è¤Í¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥¿¥«¤Ï¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡£2¿Í¤Î²»³Ú¤Ã¤ÆDNA¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È´¶·ã¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¤³¤ì¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÊâ¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë¼«¿È¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÂç´î¤Ó¡£¡Ö¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤³¤³¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡ªÄ¹¤¤Îò»Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Ë¡Öµ¢¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼¡¤Î³¹¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥ê¥ó¥¯¡£²Î»ì¤Ë¤ÏMC¿Ø¤ÎÌ¾Á°¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿É½¸½¤â¸«¤é¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Î¤¿¤á¤Î°ì¶Ê¤È¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¸å7¡§00¡Á9¡§54¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±üÅÄ¤ÈµÈÀî¤¬½Ð±é¤·¡¢¸Î¶¿¡¦¹Åç¤Ç¤Î¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOoochie Koochie¡Ù¤Ï6·î25ÆüÈ¯Çä¡£½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡ã¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡ä
¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¤ªÆóÊý¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡ªÃæ³Ø»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â²Î»ì¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ËÍ¤é¤ä¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¿¤¤¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡ä
ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È²Î»ì¤Ë¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥«¥È¥·¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¿¥«¡×¤È¡Ö¥È¥·¡×¤ä¡Ö¥µ¥ó¥É¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤âµ¤¤Ë¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª Âç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢9Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª9Ç¯ÌÜ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ëº£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤¬¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤³¤³¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡ªÄ¹¤¤Îò»Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã±üÅÄÌ±À¸¡ä
¤Û¤ó¤È¤À¡ª¥¿¥«¥È¥·¤ä¥µ¥ó¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª¡¡¥ª¡¼¥Á¡¼
¡ãµÈÀî¹¸»Ê¡ä
¥µ¥ó¥É¤È¥¿¥«¥È¥·¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤ËÎ¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¡¼
¡Ú²èÁü¡Û²»³Ú¥Õ¥¡¥óÂçÃíÌÜ¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡Ooochie Koochie¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢º£Ç¯2·î¤Ë±üÅÄ¤ÈµÈÀî¤¬·ëÀ®¡£ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¸Î¶¿¡¦¹Åç¤Ø¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢º£·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOoochie Koochie¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Ë¡Öµ¢¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼¡¤Î³¹¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥ê¥ó¥¯¡£²Î»ì¤Ë¤ÏMC¿Ø¤ÎÌ¾Á°¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿É½¸½¤â¸«¤é¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Î¤¿¤á¤Î°ì¶Ê¤È¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¸å7¡§00¡Á9¡§54¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±üÅÄ¤ÈµÈÀî¤¬½Ð±é¤·¡¢¸Î¶¿¡¦¹Åç¤Ç¤Î¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOoochie Koochie¡Ù¤Ï6·î25ÆüÈ¯Çä¡£½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡ã¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡ä
¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¤ªÆóÊý¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡ªÃæ³Ø»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â²Î»ì¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ËÍ¤é¤ä¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¿¤¤¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡ä
ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È²Î»ì¤Ë¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥«¥È¥·¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¿¥«¡×¤È¡Ö¥È¥·¡×¤ä¡Ö¥µ¥ó¥É¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤âµ¤¤Ë¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª Âç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢9Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª9Ç¯ÌÜ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ëº£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤¬¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤³¤³¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡ªÄ¹¤¤Îò»Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã±üÅÄÌ±À¸¡ä
¤Û¤ó¤È¤À¡ª¥¿¥«¥È¥·¤ä¥µ¥ó¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª¡¡¥ª¡¼¥Á¡¼
¡ãµÈÀî¹¸»Ê¡ä
¥µ¥ó¥É¤È¥¿¥«¥È¥·¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤ËÎ¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¡¼