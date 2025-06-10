¥¢¥ó¥°¥ë¡§¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¿¦°÷ºï¸º¡¢¹ñÎ©¸ø±à¤Ë¤âÂÇ·â¡¡²Ê³Ø¼Ô¤¬¥È¥¤¥ìÁÝ½ü
Steve Gorman¡¡Tim Reid¡¡Ruffin Prevost
¡Î¥³¡¼¥Ç¥£¡ÊÊÆ¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¡Ë¡¡£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥è¥»¥ß¥Æ¹ñÎ©¸ø±à¤ÏºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÊÆ¹ñÎ©¸ø±à¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¿¤á²Ê³Ø¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¤Û¤ÜÁ´¿¦°÷¤¬¸òÂå¤Ç¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¥È¥¤¥ì¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿åÊ¸³Ø¼Ô¤ä³°Íè¼ï¤ÎÀìÌç²È¤â¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤ÐÄãÄÂ¶â¤Îµ¨ÀáÏ«Æ¯¼Ô¤ä²¼µé¿¦°÷¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÆþ±à¼Ô¤Î¼êÂ³¤¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢Æþ±à¸ý¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¡¢º£¤ä¤¿¤â¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿À¯ÉÜ¸úÎ¨¾Ê¡Ê£Ä£Ï£Ç£Å¡Ë¤Ë¤è¤ëÏ¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤Îºï¸º¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ½»»¤È¿¦°÷¤ÎÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Á´ÊÆ¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤Î¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
ÊÆ¹ñÎ©¸ø±à¶É¡Ê£Î£Ð£Ó¡Ë¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼°¸¤Æ¤ÎÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤Ç¡¢¸ø±à¤Î°ÂÁ´À¤È³«±à¤Î¤¿¤á¤Ë¸ø±à¿¦°÷¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¡££Î£Ð£Ó¤Ï¡Ö»þ¤Ë¤Ï¸ø±à¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡¢°ÂÁ´À¡¢´ÉÍýÀÕÇ¤¤Î³ÎÊÝ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÈÏ°Ï³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÕÇ¤¤ËÆ§¤ß¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
£Î£Ð£Ó¤Ï¹ñÎ©¸ø±à¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¸ø±à¤«¤é¤Î·Ù¹ð¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢±¿±Ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥è¥»¥ß¥Æ¹ñÎ©¸ø±à¤ÎËÌÌó£µ£°£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£¸£°£°¥¥í¡Ë¤Ë¤¢¤ëÀ¾Éô¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Î¹âÃÏ¤Î¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¥ì¥¤¥¯¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤Ï¿¦°÷¤¬²áÅÙ¤ËË»¤·¤¤¤¿¤á¡¢½üÀã¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬£±¿Í¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿ô½µ´Ö¸å¤ËÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Âçµó¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»¤ë¤Þ¤Ç¤ËÆ»Ï©¤«¤éÉ¹¤äÀã¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢£µ·î¤Ë¸ø±à¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤ò¼Ç¤¤·¤¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ò¡¼¥È¥ê¡¼»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ò¡¼¥È¥ê¡¼»á¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¼¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Æ»ëµ¡´Ø¤Î¹ñÎ©¸ø±àÊÝÁ´¶¨²ñ¡Ê£Î£Ð£Ã£Á¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±·î¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½¢Ç¤¸å¤Ë£Î£Ð£Ó¤Ï£²Ëü¿Í¤Î¿¦°÷¤Î¤¦¤Á£±£³¡ó¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤Î¿ôÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
º£²Æ¤Ë¹ñÎ©¸ø±à¤¬´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÈ¿È¯¤¬¹â¤Þ¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£ÊÆ¹ñ¿Í¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç°Õ¸«¤¬¤µ¤é¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Ï¹ñÎ©¸ø±à¤ò¡Ö¹ñ¤ÎÊõ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼ê¤´¤í¤ÊÃÍÃÊ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÊÝÍÜÃÏ¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µÏ¿Åª¤Ê¿ô¤Î¿Í¡¹¤¬¸ø±à¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£´Ç¯¤ÎÊÆ¹ñÎ©¸ø±à¤ÎË¬Ìä¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤è¤êÌó£¶£°£°Ëü¿ÍÁý¤¨¡¢£³²¯£³£±£°£°Ëü¿ÍÄ¶¤È²áµîºÇ¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥±¥ê¡¼ÉûÊóÆ»´±¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¸ø±à¤ÏË¬Ìä¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÊÆ¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÊÆ¤Îµ¡´Ø¤¬¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡ãËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤²Æ¡ä
£Î£Ð£Ã£Á¤Î¥·¥Ë¥¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥Ö¥ì¥ó¥²¥ë»á¤Ï¡¢¸ø±à¤Ç½½Ê¬¤Ê¿Í¿ô¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤äÁÜº÷µß½õÍ×°÷¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏË¬Ìä¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¥ê¥¹¥¯¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¶ÛµÞµß½õÂâ°÷¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤äÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¥Ï¥¤¥«¡¼¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¸ø±à¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¿Í¿ô¸º¾¯¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤Î¥Ð¥¤¥½¥ó¤ä±êÇ®¤Î´Ö·çÀô¡¢¸±¤·¤¤´äÃª¤Ë¶á¤Å¤¤¹¤®¤¿¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê¿å¤äÁõÈ÷¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¸±¤·¤¤¼«Á³³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ë¬Ìä¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçÉôÊ¬¤Î¸ø±à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Êº£²Æ¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤²Æ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë£Î£Ð£Ã£Á¤Î·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Î£Ð£Ó¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹ñÎ©¸ø±à¤È¤·¤ÆÁ´ÊÆºÇ¸Å¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¤¢¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¥ã¥à¡¦¥·¥ç¥ê¡¼»á¤ÏÀ¾Éô¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¥³¡¼¥Ç¥£¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«»Ï¤ÎÃë¿©²ñ¤Ç¡¢¿¦°÷¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²Æ¤Ï²áµî£µÇ¯´Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ã¸ø±à´ÉÍý¼Ô¤ÎÂà¿¦¡ä
¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¥ì¥¤¥¯¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«£µ¥«·î¤Ç¼¤á¤¿¥Ò¡¼¥È¥ê¡¼»á¤Ï¡¢Æ±¸ø±à¤¬¿ôÇ¯Á°¤«¤é¿Í¼êÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëºÇ¶á¤Î¿¦°÷ºï¸º¤ä¡¢£Ä£Ï£Ç£Å¤¬¿¦°÷¤Ë¼«¿È¤Î¿¦Ì³¤ÎÉ¬Í×À¤òÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤é¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÍ×µá¤¬¡¢»Îµ¤Äã²¼¤ÈÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌäÂê»ë¤·¤¿¡£¼«¿È¤â¿¦°÷¤äË¬Ìä¼Ô¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢¼¿¦¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¥ì¥¤¥¯¤ÏÅß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀã¤ÈÉ¹¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤â£³£¶¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£±¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀÑÀã¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ò¡¼¥È¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¥ì¥¤¥¯¤Ï¿¦°÷¤ò£±¿Í¤â¼º¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¥ì¥¤¥¯¤Ë¤Ï¸½ºß£´£µ¿Í¤ÎÀµµ¬¿¦°÷¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸ÛÍÑÅà·ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ£±£¸¿Í¤Î·ç°÷¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¡¼¥È¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¥ì¥¤¥¯¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¿¦°÷ºï¸º¤Ï¡Öµ²¤¨¤¿¿Í¤«¤éÇÛµë¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£