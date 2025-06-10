¡ÚÀÅ¤«¤Ê¤ë·¼È¯¡ÛÌ¿¤Î´íµ¡¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡©
¡ÚÀîÃ¼¹¯À®¤ÎºÇ¤âÈþ¤·¤¤ÊÌ¤ì¡Û¡Ö»à¤Ë´é¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
Àµµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä±ü¿¼¤¤Ê¸¹ë¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡£42¿Í¤ÎÊ¸¹ë¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¿Í´ÖÏÀ¡É¡£³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¡¢ÂÀºË¼£¡¢ÀîÃ¼¹¯À®¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¡¢Í¿¼ÕÌî¾½»Ò¡Ä¡ÄÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÊ¸¹ë¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ò¶µ²Ê½ñ°Ê³°¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤ÏÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤¢¤é¤¹¤¸¤µ¤¨¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÊ¸¹ë¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬Â£¤ë¡¢Ê¸³Ø¤¬°ìµ¤¤Ë¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë½ñ¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î ¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸¹ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£¡ÚÀ¡Û¡ÚÉÂµ¤¡Û¡Ú¤ª¶â¡Û¡Ú¼ò¡Û¡ÚÀïÁè¡Û¡Ú»à¡Û¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ê¸¹ë¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È¶Ã¤¤ÎÁÇ´é¡É¤¬¤ï¤«¤ë¡£Ê¸¹ë42¿Í¤Î¥Ø¥ó¤Ç¡¢¥¨¥í¤¯¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤«¤é¡¢±ü¿¼¤¤¡È¤ä¤¿¤é»É·ãÅª¤ÊÀ¸¤ÍÍ¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÀîÃ¼¹¯À®¤¬Ë´³¼¤ÈÂÐÌÌ
¥½¥¦¥ëÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¡¦¼·Ûê¹¸»Ê¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ø¤¤¤Î¤Á¤Î½éÌë¡Ù¡£¹âÅù¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¾åµþ¤·¡¢Ë¡À¯Ãæ³ØÌë´ÖÉô¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥×¥í¥ì¥¿¥ê¥¢Ê¸³Ø¤ò»Ö¤¹¤¬¡¢19ºÐ¤Ç¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤òÈ¯¾É¡£Åìµþ¡¦ÅìÂ¼»³¤Î¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¡ÖÁ´À¸ÉÂ±¡¡×¡Ê¸½¡¦¹ñÎ©ÎÅÍÜ½êÂ¿ËáÁ´À¸±à¡Ë¤Ø¤ÎÆþ±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£ÉÂ±¡¤«¤éÀîÃ¼¹¯À®¤ËºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¼ê»æ¤ò½ñ¤¡¢ºîÉÊ¤ò¼¹É®¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë½ñ¤¤¤¿ÂåÉ½ºî¡Ø¤¤¤Î¤Á¤Î½éÌë¡Ù¤Ï¡¢¾®ÎÓ½¨Íº¤¬¡ÖÊ¸³Ø¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ¸ÃÅ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢Âè2²óÊ¸ÕÜ³¦¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢³©Àî¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ½¸¡Ø¤¤¤Î¤Á¤Î½éÌë¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä²·ë³Ë¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÃ»¤¤°ìÀ¸¤ò23ºÐ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¢£ÀîÃ¼¹¯À®¡¢ËÌÛêÌ±Íº¤ÈºÇ¸å¤ÎÂÐÌÌ
ËÌÛê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¡¢ÀîÃ¼¤ÏÁ´À¸ÉÂ±¡¤ËÄ¤Ìä¤·¤ÆË´³¼¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤òÀîÃ¼¤Ï¡Ø´¨É÷¡Ù¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´À¸ÉÂ±¡¤ËÀîÃ¼¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Ë´³¼¤Ï½ÀÆ»¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¬¤é¤ó¤È¤·¤¿¹¤¤¾öÉß¤¤ÎÉô²°¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÅ¤±¤µ¤È°¥¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Éô²°
¾å¤¬¤ê¸ý¤Ë¤Ï¸Å¤Ó¤¿¤ï¤éÁðÍú¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë´³¼¤ÏÀµÌÌ±ü¤ÎÈÄ¤Î´Ö¤Ëº×ÃÅÉ÷¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÃ¼¤¬¸«¤¿ËÌÛê¤Î»Ñ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯Áé¤»ºÙ¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤é¤·¤¤¸ü¤ß¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î´é¤ò¸«¤¿ÀîÃ¼¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖåºÎï¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡½¡½ÀîÃ¼¤Î¸ÀÍÕ
¡ÖåºÎï¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»ä¤È½ÐÈÇ¼Ò¤Î¿Í¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¤½¤¦¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤È°Â¿´¤·¤¿¡£¾¯¤·¿È¤ò¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»à¤Ë´é¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤À¡£¿ïÊ¬¤Ò¤É¤¯¿ê¼å¤·¤Æ»à¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤Í¤È»ä¤Ï¸À¤¦¤È¡¢¼«ÀÕ¤Ë»÷¤¿ÄË¤ß¤¬¶»¤Ë¤·¤ß¤¿¡£Á´¤¯¿ê¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÏ¿Ô¤¤Æ»à¤ó¤À´é¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ø´¨É÷¡Ù¡Ê¡ØÈó¾ï¡¿´¨É÷¡¿Àã¹ñ¾¶ ÀîÃ¼¹¯À®·æºîÃ»ÊÓºÆÈ¯¸«¡Ù¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸·ÝÊ¸¸Ë¤Ë¼ýÏ¿¡Ë
¢£½ñ¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤Îµß¤¤¤À¤Ã¤¿
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ÏÆÃ¸úÌô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼£¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÅª¤Êº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤â¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÌÛê¤¬À¸¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ÈÆ®¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¡¢³ÖÎ¥À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÌÛê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤¬¡¢¶ì¤·¤¯¤âÀ¸¤¹ÃÈå¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤À¤È¡¢Í§¿Í¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¿¤Î±ê¤ò¡¢Ê¸»ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ³¤ä¤·¤¤Ã¤¿
½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÃ»¤¤Ì¿¤Î±ê¤òÇ³¾Æ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÊ¸¹ë¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÛÃø¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸¹ë¡Ù¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯¼£¤é¤Ê¤¤ÉÂ¡¢½ÉáÞ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¿Í´ÖÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿ËÌÛê¤Î¿ÍÀ¸¤òÃÎ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢²¿¤«Âç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡È¿´¤Î±¿Æ°¿À·Ð¡É¤ò»É·ã¤¹¤ëÊª¸ì
Ì¿¤Î´íµ¡¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡£
¤Õ¤À¤ó¤ÏÆß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¿´¤Î±¿Æ°¿À·Ð¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î ¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸¹ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£