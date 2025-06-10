ÊÆ¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¢Æ°²èÇÛ¿®¡¦±Ç²è¤È£Ã£Á£Ô£Ö¤Î»ö¶ÈÀÚ¤êÊ¬¤±¡¡2¾å¾ì´ë¶È¤ËºÆÊÔ
[¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ £¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ê£×£Â£Ä¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢Æ°²èÇÛ¿®¡¦±Ç²è¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡Ê£Ã£Á£Ô£Ö¡Ë¤Ë»ö¶È¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢£²¤Ä¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤¹¤ëÁÈ¿¥ºÆÊÔ·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
£²£°£²£²Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥Ê¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤Î¹çÊ»¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ë£Ã£Á£Ô£Ö»ö¶È¤òÊ¬Î¥¤·¡¢Æ°²èÇÛ¿®¡¦±Ç²è»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÍÎÁ£Ã£Á£Ô£Ö¤ò²òÌó¤·¤ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢£×£Â£Ä¤Î£Ã£Á£Ô£Ö»ö¶È¤â»ëÄ°Î¨Äã²¼¤È¸º¼ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£È£Â£Ï¡¡£Í£á£ø¡Ê£È£Â£Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ä±Ç²èÀ©ºî»ö¶È¤Ê¤É¤ò»±²¼¤ËÃÖ¤¯¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢£×£Â£Ä¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¶¥¹¥é¥ÕºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡Ö£Ã£Î£Î¡×¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Î¡Ö£Ô£Î£Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤òÊú¤¨¤ë£Ã£Á£Ô£Ö¤Î¿·²ñ¼Ò¤Ï£×£Â£Ä¤Î¥¬¥ó¥Ê¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ç¥ó¥Õ¥§¥ë¥¹ºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Æ£Ï¡Ë¤¬£Ã£Å£Ï¤È¤Ê¤ë¡£
ºÆÊÔ¼êÂ³¤¤ÏÍèÇ¯È¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¥¶¥¹¥é¥Õ»á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¶È³¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬ÀÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ê¤½¤³¤Ç¡Ëº£¸å¤ÎÀµ¤·¤¤Æ»¶Ú¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÆ°²èÇÛ¿®¡¦±Ç²è¤ò£²¤Ä¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¾å¾ì´ë¶È¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£