¥°¥ê¥ë¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Çºî¤ë¡Ú¾Æ¤µû¡Û¥ì¥·¥Ô¡Á¹á¤Ð¤·¤¯¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä¤ÏÉ¬¸«¡ª
¹á¤Ð¤·¤¤Æ÷¤¤¤¬¿©Íß¤òÍ¶¤¦¾Æ¤µû¡£ÏÂ¿©¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÈé¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¾Æ¤µû¤Î¥³¥Ä¤ò¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¥°¥ê¥ë¤Î2ÄÌ¤ê¤ÎÊýË¡¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª ÀÚ¤ê¿È¤ä´³Êª¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¡ã¥°¥ê¥ë¡ä¤Ç¾Æ¤µû¤ò¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä
¤´²ÈÄí¤Î¥°¥ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ¾ÌÌ¾Æ¤¡×¡ÖÊÒÌÌ¾Æ¤¡×¡Ö¿å¤¢¤ê¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÒÌÌ¾Æ¤¤Î¾ì¹ç¤ÏÅÓÃæ¤ÇÎ¢ÊÖ¤·¡¢¤à¤é¤Ê¤¯¾Æ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¿å¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥°¥ê¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿å¾øµ¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µû¤Î¿È¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥ê¥ë¤ò»È¤¦Á°¤Ë3¡Á5Ê¬¤Û¤ÉÍ½Ç®¤·¤ÆÌÖ¤ò²¹¤á¤ë
¡¦ÌÖ¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤Ê¤É¤ÎÌý¤òÇö¤¯ÅÉ¤ë
¾¯¤·¤Î¼ê´Ö¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¯µû¤¬¾Æ¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¤Õ¤Ã¤¯¤é¾Æ¤µû¡Ú¥°¥ê¥ë¡§3Áª¡Û
±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÃÖ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¾Æ¤¯¤È¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¥ë¤ÎÌÖ¤ËÌý¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤ËÉ»ß¤Ë¡£Èé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥°¥ê¥ë¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¡ª¥µ¥Ð¤Î±ö¾Æ¤
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥µ¥Ð(ÀÚ¤ê¿È) 2ÀÚ¤ì
±ö ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý ¾¯¡¹
ÂçÍÕ 2Ëç
Âçº¬¤ª¤í¤· 1/2¥«¥Ã¥×
¥ì¥â¥ó(¤¯¤·ÀÚ¤ê) 2ÀÚ¤ì
¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥µ¥Ð¤Ï¿È¤Î¸ü¤¤ÉôÊ¬¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢Î¾ÌÌ¤Ë±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ10Ê¬ÃÖ¤¡¢É½ÌÌ¤Î¿åÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£
2¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¤Ï¥¶¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢·Ú¤¯¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
3¡¢¥°¥ê¥ë¤òÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥°¥ê¥ë¤Î¾Æ¤ÌÖ¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇö¤¯¤Ì¤ê¡¢¥µ¥Ð¤ÎÈéÌÜ¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
2¡¢´ï¤ËÂçÍÕ¤òÉß¤¡¢¾Æ¤¥µ¥Ð¤òÀ¹¤ë¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¡¢¥ì¥â¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ç¤ÏÎ¾ÌÌ¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»È¤¤¤Î¥°¥ê¥ë¤ÎÀâÌÀ½ñ¤Ë½¾¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Âä¤Î¾åÉÊ¤Ê»ÝÌ£¤¬°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë±ö¾Æ¤¡£ÀÚ¤ê¿È¤Ê¤Î¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î°ìÉÊ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¥ë¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á²¹¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿´³Êª¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤±ö²Ã¸º¤Î¤¿¤á¡¢¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç½½Ê¬ÈþÌ£¡£¾Ç¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥ì¥â¥ó¤òºñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¡ã¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡ä¤Ç¾Æ¤µû¤ò¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä
¥°¥ê¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍ¾Ê¬¤ÊÌý¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Æ¤¯Á°¤Ë±ö¤ò¿¶¤ê¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÉß¤¯¡Ê¸åÊÒ¤Å¤±¤â³Ú¥Á¥ó¡Ë
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤ª¹¥¤ß¤ÎÌý¤òÉß¤¯
¾åµ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¢£¤Õ¤Ã¤¯¤é¾Æ¤µû¡Ú¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡§2Áª¡Û
½©Åáµû¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Èé¤â¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¾Æ¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ê·Ú¡ª±ö¥µ¥ó¥Þ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾Æ¤
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
±ö¥µ¥ó¥Þ 4Èø
Âçº¬¤ª¤í¤· 1.5¥«¥Ã¥×
ºî¤êÃÖ¤´Å¿Ý Âç¤µ¤¸ 1
¥¹¥À¥Á 2¸Ä
´Å¿Ý¥·¥ç¥¦¥¬ Å¬ÎÌ
¥¥å¥¦¥ê 1ËÜ
¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢±ö¥µ¥ó¥Þ¤ÏÎ¾ÌÌ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢Ä¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¤Ï¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ·Ú¤¯½Áµ¤¤ò¤¤ê¡¢ºî¤êÃÖ¤´Å¿Ý¤ò¤«¤é¤á¤ë¡£
3¡¢¥¹¥À¥Á¤Ï²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
4¡¢´Å¿Ý¥·¥ç¥¦¥¬¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥¥å¥¦¥ê¤ÏÎ¾Ã¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¡¢½Ä¤¸¤Þ¤ËÈé¤ò¤à¤¡¢Çö¤¤ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¤ò¤«¤é¤á¡¢¥¥å¥¦¥ê¤«¤é¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢´Å¿Ý¥·¥ç¥¦¥¬¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¥µ¥ó¥Þ¤òÊÂ¤Ù¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
2¡¢É½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¥µ¥ó¥Þ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³¸¤ò¤·¡¢5¡Á6Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤ÆÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹¡£
3¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³¸¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£´ï¤Ë¥µ¥ó¥Þ¤ò¤Î¤»¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¡¢¹ç¤ï¤»´Å¿Ý¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥¹¥À¥Á¤òÅº¤¨¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤Ð¡¢¹á¤ê¹â¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê°ì»®¤Ë¡ª
¾Æ¤µû¤Ï¡¢¥³¥Ä¤µ¤¨¤Ä¤«¤á¤Ð¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¥ë¤È¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤Îµû¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¿©´¶¤Ë¹á¤Ð¤·¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
(ËÅçÁáÉÄ)
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¾Æ¤µû¤Î¥³¥Ä¤ò¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¥°¥ê¥ë¤Î2ÄÌ¤ê¤ÎÊýË¡¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª ÀÚ¤ê¿È¤ä´³Êª¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¡ã¥°¥ê¥ë¡ä¤Ç¾Æ¤µû¤ò¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä
¤ª¤¤¤·¤¯¾Æ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤´²ÈÄí¤Î¥°¥ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ¾ÌÌ¾Æ¤¡×¡ÖÊÒÌÌ¾Æ¤¡×¡Ö¿å¤¢¤ê¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èé¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡¦¥°¥ê¥ë¤ò»È¤¦Á°¤Ë3¡Á5Ê¬¤Û¤ÉÍ½Ç®¤·¤ÆÌÖ¤ò²¹¤á¤ë
¡¦ÌÖ¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤Ê¤É¤ÎÌý¤òÇö¤¯ÅÉ¤ë
¾¯¤·¤Î¼ê´Ö¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¯µû¤¬¾Æ¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¤Õ¤Ã¤¯¤é¾Æ¤µû¡Ú¥°¥ê¥ë¡§3Áª¡Û
¥°¥ê¥ë¤Ç´ÊÃ±¡ª ¥µ¥Ð¤Î±ö¾Æ¤
±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÃÖ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¾Æ¤¯¤È¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¥ë¤ÎÌÖ¤ËÌý¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤ËÉ»ß¤Ë¡£Èé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥°¥ê¥ë¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¡ª¥µ¥Ð¤Î±ö¾Æ¤
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥µ¥Ð(ÀÚ¤ê¿È) 2ÀÚ¤ì
±ö ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý ¾¯¡¹
ÂçÍÕ 2Ëç
Âçº¬¤ª¤í¤· 1/2¥«¥Ã¥×
¥ì¥â¥ó(¤¯¤·ÀÚ¤ê) 2ÀÚ¤ì
¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥µ¥Ð¤Ï¿È¤Î¸ü¤¤ÉôÊ¬¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢Î¾ÌÌ¤Ë±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ10Ê¬ÃÖ¤¡¢É½ÌÌ¤Î¿åÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£
2¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¤Ï¥¶¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢·Ú¤¯¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
3¡¢¥°¥ê¥ë¤òÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥°¥ê¥ë¤Î¾Æ¤ÌÖ¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇö¤¯¤Ì¤ê¡¢¥µ¥Ð¤ÎÈéÌÜ¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
2¡¢´ï¤ËÂçÍÕ¤òÉß¤¡¢¾Æ¤¥µ¥Ð¤òÀ¹¤ë¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¡¢¥ì¥â¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ç¤ÏÎ¾ÌÌ¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»È¤¤¤Î¥°¥ê¥ë¤ÎÀâÌÀ½ñ¤Ë½¾¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÀÚ¤ê¿È¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤éÂä¤Î±ö¾Æ¤
Âä¤Î¾åÉÊ¤Ê»ÝÌ£¤¬°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë±ö¾Æ¤¡£ÀÚ¤ê¿È¤Ê¤Î¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î°ìÉÊ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¥ë¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á²¹¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´³Êª¤Î¥°¥ê¥ë¾Æ¤
»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿´³Êª¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤±ö²Ã¸º¤Î¤¿¤á¡¢¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç½½Ê¬ÈþÌ£¡£¾Ç¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥ì¥â¥ó¤òºñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¡ã¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡ä¤Ç¾Æ¤µû¤ò¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä
¤ª¤¤¤·¤¯¾Æ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥°¥ê¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍ¾Ê¬¤ÊÌý¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Æ¤¯Á°¤Ë±ö¤ò¿¶¤ê¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¯¤Ã¤Ä¤ËÉ»ß¤Î¹©É×
¡¦¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÉß¤¯¡Ê¸åÊÒ¤Å¤±¤â³Ú¥Á¥ó¡Ë
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤ª¹¥¤ß¤ÎÌý¤òÉß¤¯
¾åµ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¢£¤Õ¤Ã¤¯¤é¾Æ¤µû¡Ú¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡§2Áª¡Û
½©Åáµû¤Î±ö¾Æ¤
½©Åáµû¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Èé¤â¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¾Æ¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ê·Ú¡ª±ö¥µ¥ó¥Þ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾Æ¤
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
±ö¥µ¥ó¥Þ 4Èø
Âçº¬¤ª¤í¤· 1.5¥«¥Ã¥×
ºî¤êÃÖ¤´Å¿Ý Âç¤µ¤¸ 1
¥¹¥À¥Á 2¸Ä
´Å¿Ý¥·¥ç¥¦¥¬ Å¬ÎÌ
¥¥å¥¦¥ê 1ËÜ
¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢±ö¥µ¥ó¥Þ¤ÏÎ¾ÌÌ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢Ä¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¤Ï¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ·Ú¤¯½Áµ¤¤ò¤¤ê¡¢ºî¤êÃÖ¤´Å¿Ý¤ò¤«¤é¤á¤ë¡£
3¡¢¥¹¥À¥Á¤Ï²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
4¡¢´Å¿Ý¥·¥ç¥¦¥¬¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥¥å¥¦¥ê¤ÏÎ¾Ã¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¡¢½Ä¤¸¤Þ¤ËÈé¤ò¤à¤¡¢Çö¤¤ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¤ò¤«¤é¤á¡¢¥¥å¥¦¥ê¤«¤é¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢´Å¿Ý¥·¥ç¥¦¥¬¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¥µ¥ó¥Þ¤òÊÂ¤Ù¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
2¡¢É½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¥µ¥ó¥Þ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³¸¤ò¤·¡¢5¡Á6Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤ÆÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹¡£
3¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³¸¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£´ï¤Ë¥µ¥ó¥Þ¤ò¤Î¤»¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¡¢¹ç¤ï¤»´Å¿Ý¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥¹¥À¥Á¤òÅº¤¨¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥µ¥Ð¤Î¥ª¥¤¥ë¾Æ¤
¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤Ð¡¢¹á¤ê¹â¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê°ì»®¤Ë¡ª
¾Æ¤µû¤Ï¡¢¥³¥Ä¤µ¤¨¤Ä¤«¤á¤Ð¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¥ë¤È¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤Îµû¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¿©´¶¤Ë¹á¤Ð¤·¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
(ËÅçÁáÉÄ)