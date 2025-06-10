¡ØÆÃÁÜ9¡Ù°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢ÎÞ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡Ä¹Ç¯¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¡¡¤¢¤¹ºÇ½ª²ó
¡¡6·î11Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÆÃÁÜ9¡¡final season¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË21»þ¡Ë¤Î¼ç±é¡¦°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬¡¢ÎÞ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö20Ç¯´Ö¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Çï¼ê¤ÎÃæ³Æ¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡2018Ç¯4·î¡¢¡Ø·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý9·¸¡Ù¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¼ç±é¤Î¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¡£°ÊÍè¡¢Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¸ÄÀÇÉ·º»ö¤¿¤Á¤Î³èÌö¤È¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸ÌÏÍÍ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÄ°¼ÔÁØ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆÃÁÜ9¡¡final season¡Ù¤¬¡¢6·î11Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¼ç¿Í¸ø¡¦ÀõÎØÄ¾¼ù¤ò±é¤¸Â³¤±¤¿°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÅöÆü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö°Ê¾å¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ÆÀõÎØÄ¾¼ùÌò¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢Â¼À¥¡Ê¾®µÜ»³¡Ë»ÖÊÝÌò¤Î±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡¢ÀÄÌøÌ÷Ìò¤Î¿á±ÛËþ¡¢ÌðÂô±ÑÌÀÌò¤ÎÅÄ¸ý¹ÀÀµ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹âÈøÍ³¿¿Ìò¤Î¿¼ÀîËã°á¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¼À¥·ò¸ãÌò¤ÎÄÅÅÄ´²¼£¡¢ÁáÀ¥Àî¿¿À¡Ìò¤Î¸¶º»ÃÎ³¨¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤ÈÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ä20Ç¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢20Ç¯´Ö¤âÂ³¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤«¤ß¤·¤á¡¢Ä¹Ç¯¡Ø·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý9·¸¡Ù¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸½¾ì¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¶²¤í¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤»¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤ÈÇ®¤¤ÎÞ¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÄËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ëè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡Ø¤É¤¦¤»¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤â¡¢¡Ø¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Èá¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²þ¤á¤Æ20Ç¯´Ö¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄù¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ëÃæ³Æ¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¸½¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª6·î11ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸¡µóÎ¨¤Î¹â¤¤ÆÃÁÜÈÉ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ä¾¼ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÃÁÜÈÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂç¶ÛÄ¥¡£²þ¤á¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ëÆÃÁÜÈÉ¤Î¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¾¼ù¤¬ÆÃÁÜÈÉ¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë9·¸¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢AD¤Î¶åÌîÍ¥¼ù¡Ê²¬Éô¤Ò¤í¤¡Ë¤¬ËÜÈÖÃæ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°Û¾ï¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Ä¾¼ù¤Ï¡¢Èà¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¶åÌî¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿9·¸¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¶Ã¤¯¤Ù¤²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡½¡£
¢£ºÇ½ªÏÃ¡Ê6·î11ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë¤¢¤é¤¹¤¸
¸¡µóÎ¨¤Î¹â¤¤ÆÃÁÜÈÉ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÈÉÄ¹¤ÎÀõÎØÄ¾¼ù¡Ê°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¼À¥¡Ê¾®µÜ»³¡Ë»ÖÊÝ¡Ê±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡Ë¡¢ÀÄÌøÌ÷¡Ê¿á±ÛËþ¡Ë¡¢ÌðÂô±ÑÌÀ¡ÊÅÄ¸ý¹ÀÀµ¡Ë¡¢¹âÈøÍ³¿¿¡Ê¿¼ÀîËã°á¡Ë¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ä¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Ä¾¼ù¤¬¼èºà¤ÎÎ®¤ì¤ÇÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë9·¸¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢AD¤Î¶åÌîÍ¥¼ù¡Ê²¬Éô¤Ò¤í¤¡Ë¤¬ËÜÈÖÃæ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°Û¾ï¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Ä¾¼ù¤Ï¡¢Èà¤Î¤³¤È¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¶åÌî¤¬Ì©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÀÄÌø¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦»ö·ï¤Ê¤ó¤Æµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤Èº£Ç¯20ºÐ¤È¤Ê¤ëÈà¤È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÀÜ¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÆÃÁÜÈÉ¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÎä¤¿¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¶åÌî¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶åÌî¤ÏÆÃÁÜÈÉ¤ÎÎò»Ë¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È¡¢Í³¿¿¤Ë20Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Î»ñÎÁ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¸µÆÃÁÜÈÉ¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤Î¶åÌî¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢ÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼Éû½êÄ¹¤ÎÂ¼À¥·ò¸ã¡ÊÄÅÅÄ´²¼£¡Ë¤È»°¥ÄÌðæÆÊ¿¡Ê¸þ°æ¹¯Æó¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¼èºàÃæ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¶åÌî¤Ï¡Ô20Ç¯Á°¡Õ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ¾¼ù¤Ë¤Ï¸«¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¸å¤âÌ©Ãå¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢´Æ»¡°å¤ÎÁáÀ¥Àî¿¿À¡¡Ê¸¶º»ÃÎ³¨¡Ë¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Ä¾¼ù¤ÎºÊ¡¦ÎÑ»Ò¡ÊÃæ±ÛÅµ»Ò¡Ë¡¢ÀÄÌø¤Îº§Ìó¼Ô¡¦³ÀÆâÌ¯»Ò¡Ê±óÆ£µ×Èþ»Ò¡Ë¡¢ÌðÂô¤ÎºÊ¡¦ÁáÉÄ¡ÊÈªÌî¤Ò¤í»Ò¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿·Æ£Î¼¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤ËÄ¾¼ù¤¬Ï¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢ÀÚÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¶¯ÅðÈÈ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤ËÆÃÁÜÈÉ¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·Æ£¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÄ¾¼ù¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò´î¤Ö¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê´î¤Ó¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈÈ¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤¬¡¢Ä¾¼ù¤Î¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¡½¡½¡£Ì©Ãå¼èºà¤Î·ï¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿¸µÈÉÄ¹¤Ç¸½·Ù»ëÄ£²»³ÚÂâ°÷¤Î¹ñÌÚÅÄÀ¿Æó¡ÊÃæÂ¼Çß¿ý¡Ë¤¬¤ß¤´¤È¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤¬¤Æ¼èºà¤â½ªÈ×¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶åÌî¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿9·¸¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¶Ã¤¯¤Ù¤²áµî¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÆÃÁÜ9¡¡final season¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ6·î11Æü21»þÊüÁ÷¡£
°æ¥Î¸¶²÷É§¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£°æ¥Î¸¶²÷É§¡ÊÀõÎØÄ¾¼ùÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤À»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¡Ä¤Ç¤â¡¢²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ä20Ç¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢20Ç¯´Ö¤âÂ³¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÆü¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ô¤½¤Î¤È¤¡Õ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï´¶¾ð¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£»£±ÆÅö½é¤³¤½¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó´·¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶²¤í¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤»¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÄËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ëè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡Ö¤É¤¦¤»¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤â¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Èá¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍèÇ¯¤Î½Õ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬ËÍ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤¤Ã¤È¤³¤ÎÃç´Ö¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¤É¤¦¤«¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤Î¤³¤È¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤â¤³¤ÎÃç´Ö¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡ÄºÇ¶á¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²þ¤á¤Æ20Ç¯´Ö¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡2018Ç¯4·î¡¢¡Ø·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý9·¸¡Ù¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¼ç±é¤Î¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¡£°ÊÍè¡¢Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¸ÄÀÇÉ·º»ö¤¿¤Á¤Î³èÌö¤È¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸ÌÏÍÍ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÄ°¼ÔÁØ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆÃÁÜ9¡¡final season¡Ù¤¬¡¢6·î11Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ä20Ç¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢20Ç¯´Ö¤âÂ³¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤«¤ß¤·¤á¡¢Ä¹Ç¯¡Ø·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý9·¸¡Ù¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸½¾ì¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¶²¤í¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤»¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤ÈÇ®¤¤ÎÞ¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÄËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ëè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡Ø¤É¤¦¤»¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤â¡¢¡Ø¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Èá¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²þ¤á¤Æ20Ç¯´Ö¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄù¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ëÃæ³Æ¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¸½¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª6·î11ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸¡µóÎ¨¤Î¹â¤¤ÆÃÁÜÈÉ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ä¾¼ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÃÁÜÈÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂç¶ÛÄ¥¡£²þ¤á¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ëÆÃÁÜÈÉ¤Î¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¾¼ù¤¬ÆÃÁÜÈÉ¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë9·¸¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢AD¤Î¶åÌîÍ¥¼ù¡Ê²¬Éô¤Ò¤í¤¡Ë¤¬ËÜÈÖÃæ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°Û¾ï¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Ä¾¼ù¤Ï¡¢Èà¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¶åÌî¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿9·¸¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¶Ã¤¯¤Ù¤²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡½¡£
¢£ºÇ½ªÏÃ¡Ê6·î11ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë¤¢¤é¤¹¤¸
¸¡µóÎ¨¤Î¹â¤¤ÆÃÁÜÈÉ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÈÉÄ¹¤ÎÀõÎØÄ¾¼ù¡Ê°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¼À¥¡Ê¾®µÜ»³¡Ë»ÖÊÝ¡Ê±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡Ë¡¢ÀÄÌøÌ÷¡Ê¿á±ÛËþ¡Ë¡¢ÌðÂô±ÑÌÀ¡ÊÅÄ¸ý¹ÀÀµ¡Ë¡¢¹âÈøÍ³¿¿¡Ê¿¼ÀîËã°á¡Ë¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ä¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Ä¾¼ù¤¬¼èºà¤ÎÎ®¤ì¤ÇÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë9·¸¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢AD¤Î¶åÌîÍ¥¼ù¡Ê²¬Éô¤Ò¤í¤¡Ë¤¬ËÜÈÖÃæ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°Û¾ï¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Ä¾¼ù¤Ï¡¢Èà¤Î¤³¤È¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¶åÌî¤¬Ì©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÀÄÌø¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦»ö·ï¤Ê¤ó¤Æµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤Èº£Ç¯20ºÐ¤È¤Ê¤ëÈà¤È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÀÜ¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÆÃÁÜÈÉ¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÎä¤¿¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¶åÌî¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶åÌî¤ÏÆÃÁÜÈÉ¤ÎÎò»Ë¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È¡¢Í³¿¿¤Ë20Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Î»ñÎÁ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¸µÆÃÁÜÈÉ¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤Î¶åÌî¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢ÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼Éû½êÄ¹¤ÎÂ¼À¥·ò¸ã¡ÊÄÅÅÄ´²¼£¡Ë¤È»°¥ÄÌðæÆÊ¿¡Ê¸þ°æ¹¯Æó¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¼èºàÃæ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¶åÌî¤Ï¡Ô20Ç¯Á°¡Õ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ¾¼ù¤Ë¤Ï¸«¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¸å¤âÌ©Ãå¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢´Æ»¡°å¤ÎÁáÀ¥Àî¿¿À¡¡Ê¸¶º»ÃÎ³¨¡Ë¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Ä¾¼ù¤ÎºÊ¡¦ÎÑ»Ò¡ÊÃæ±ÛÅµ»Ò¡Ë¡¢ÀÄÌø¤Îº§Ìó¼Ô¡¦³ÀÆâÌ¯»Ò¡Ê±óÆ£µ×Èþ»Ò¡Ë¡¢ÌðÂô¤ÎºÊ¡¦ÁáÉÄ¡ÊÈªÌî¤Ò¤í»Ò¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿·Æ£Î¼¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤ËÄ¾¼ù¤¬Ï¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢ÀÚÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¶¯ÅðÈÈ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤ËÆÃÁÜÈÉ¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·Æ£¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÄ¾¼ù¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò´î¤Ö¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê´î¤Ó¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈÈ¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤¬¡¢Ä¾¼ù¤Î¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¡½¡½¡£Ì©Ãå¼èºà¤Î·ï¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿¸µÈÉÄ¹¤Ç¸½·Ù»ëÄ£²»³ÚÂâ°÷¤Î¹ñÌÚÅÄÀ¿Æó¡ÊÃæÂ¼Çß¿ý¡Ë¤¬¤ß¤´¤È¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤¬¤Æ¼èºà¤â½ªÈ×¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶åÌî¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿9·¸¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¶Ã¤¯¤Ù¤²áµî¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÆÃÁÜ9¡¡final season¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ6·î11Æü21»þÊüÁ÷¡£
°æ¥Î¸¶²÷É§¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£°æ¥Î¸¶²÷É§¡ÊÀõÎØÄ¾¼ùÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤À»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¡Ä¤Ç¤â¡¢²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ä20Ç¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢20Ç¯´Ö¤âÂ³¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÆü¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ô¤½¤Î¤È¤¡Õ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï´¶¾ð¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£»£±ÆÅö½é¤³¤½¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó´·¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶²¤í¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤»¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÄËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ëè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡Ö¤É¤¦¤»¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤â¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Èá¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍèÇ¯¤Î½Õ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬ËÍ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤¤Ã¤È¤³¤ÎÃç´Ö¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¤É¤¦¤«¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤Î¤³¤È¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤â¤³¤ÎÃç´Ö¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡ÄºÇ¶á¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²þ¤á¤Æ20Ç¯´Ö¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª