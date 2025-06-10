¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Ä«´©6/10¡Û¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë Çß±«¤ÎºÇÀ¹´ü¤ò»×¤ï¤»¤ëÂç±«¤Ë ¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ °ÂÁ´Âè°ì¤Î¹ÔÆ°¤ò
¡ü¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Á°Àþ¤ÎÆ°¤Êý¼¡Âè¤Ç¤Ï¸©Æâ¤â·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì
¡üÀî¤ä³³¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ÂÁ´Âè°ì¤Î¹ÔÆ°¤ò
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ºòÌë¡¢Èó¾ï¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¶å½£ÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢¼¯»ùÅç¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¡¢¶å½£¤ÎËÌÉô¤Ë¤âÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¿·¤¿¤ËÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡¢·§ËÜ¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ë¤ÏÍ½Â¬¤ÎÈ¯É½¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºßÀ¾Éô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¶¯¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ÅìÀ¾¤ËÂç¤¤¯¿¤Ó¤ëÇß±«Á°Àþ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦10Æü(²Ð)¤ÎÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£ËÌÉôÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¡¢ºÇ¤â³èÈ¯¤Ê±«±À¤Ï¡¢Ê¡²¬¤äÂçÊ¬ÊýÌÌÃæ¿´¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©Æâ¤â¤³¤ì¤«¤é¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢±«¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤ë»þ´Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹11Æü(¿å)¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹11Æü(¿å)¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç120¥ß¥ê¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ºÒ³²È¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦10Æü(²Ð)¤ÏÀî¤ä³³¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Á°Àþ¤ÎÆ°¤Êý¼¡Âè¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦10Æü(²Ð)¤âÂç±«¤Ø¤Î¿´¹½¤¨¤ä¶ÛÄ¥´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹â¤á¤Æ¡¢°ÂÁ´Âè°ì¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç25ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢¤¤Î¤¦9Æü(·î)¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿åÊ¬Êäµë¤âÆþÇ°¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¹11Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡¢¤Þ¤¿ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü(ÌÚ)¤«¤é±«¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢13Æü(¶â)¤«¤é½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºÆ¤Ó³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âç±«¤Ø¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿µ¤²¹¤â¹â¤¯¡¢Ä«ÈÕ¤âÈó¾ï¤Ë¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é½ë¤µ¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊKRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ½©»³¹¬µ±¡Ë