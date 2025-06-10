¡Ö¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£¡×¤ò¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ»Æ²¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤Ç²Æ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡ÔÄ¹ºê¡Õ
³«¶È¤«¤éÈ¾Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¹ºê»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î²Æ¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤Ê¤É¡ÖÄ¹ºê¤Å¤¯¤·¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
Ä¹ºê»ÔÆî»³¼êÄ®¤ËµîÇ¯12·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´Ä¹ºê¥°¥é¥Ðー¥¹¥È¥êー¥È¡×
1898Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÎ´Û¤Ï¡¢³°ÊÉ¤ÎÀÖ¤¤¥ì¥ó¥¬¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Î³°´Ñ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃ°±© ½¨Ç· Áí»ÙÇÛ¿Í¡Ë
¡ÖÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Í¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·úÊª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¹¥Èー¥êー¡¢Ä¹ºê¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤ÏÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Çº£·î¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ø²Æ¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡Ù¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ä
¸©»º¤Î²Æ¤Îµû²ð¤ä¡¢µ¨ÀáÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Êー¡Ö¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥³ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥·¥å¡×¡Ê1Ëü2,500±ßÀÇ¹þ¤ß¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë
¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥³ー¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Ä¹ºêÆÃÍ¤Î ¡ÈÏÂ¡¦²Ú¡¦ÍöÊ¸²½¡É ¤Îµ»Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î6ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÃ¤ä¤«¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤¡¢Åò°ú¤¤·¤¿¸©»º¤Î¥Þ¥°¥í¤ä¥Ò¥é¥¹¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢½Ð½Á¤Î¥¼¥êー¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎäÀî¾®äï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥¼¥êー¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ð½Á¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¥Þ¥°¥í¤Î¤¦¤ÞÌ£¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÎÊæ»çÁÉ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ç²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¿Íµ¤¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥å¥¬ー¥íー¥É¡×¡áÄ¹ºê¤Îº½ÅüÊ¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿²Æ¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ê6,700±ßÀÇ¹þ¤ß¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë
Ä¹ºê¤Î³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤â¡£
±öÌ£¤Î¤¢¤ë·Ú¿©¡Ö¥»¥¤¥Ü¥êー¡×¤Ï¡¢¥·¥å¥¬ー¥íー¥É¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ï¥È¥·¤ò¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥ÈÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎäÀî¾®äï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤¬¥Ï¥È¥·¤Î±öÌ£¤È¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¥Æ¥£ー3¼ïÎà¤ò´Þ¤à17¼ïÎà¡£
¤«¤Ä¤ÆÀ»Æ²¤È¤·¤Æ»È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£·î¤«¤é¿·¤¿¤ËÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿µÒ¼¼¤â¡Ä
¡ÊÎäÀî¾®äï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Î²È¶ñ¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¡£ÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ëÁë¤Î¥«ー¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ìó130Ç¯Á°¤«¤éÄ¹ºê¤ò¸«¼é¤ëÂçÅ·»È¥ß¥«¥¨¥ë¤ÎÇØÃæ¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡Ì¥á¥¾¥ó¡¦¥É¡¦¥ß¥·¥§¥ë¡Í¡Ê½ÉÇñÎÁ 1¼¼4Ëü9700±ß¡Ë
Á´66¼¼¤ÎÃæ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ì¼¼¡£
Éô²°¤Ç¤Ï¡¢ÇÈº´¸«¾Æ¤Î¥¢¥í¥Þ¥¹¥Èー¥ó¥»¥Ã¥È¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¯¥êー¥à¥Æ¥£ー¤Ê¤É¡¢Éô²°¤ò½Ð¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹©É×¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃ°±© ½¨Ç· Áí»ÙÇÛ¿Í¡Ë
¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¢¥Ç¥£¥Êー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Ä¹ºê¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤ËÄ¹ºê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Ä¹ºê¤ÎÎò»Ë¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤´¤Û¤¦¤Ó»þ´Ö¤Ë¡£
»þ´Ö¤ò ¡È¤µ¤ë¤¯¡É ¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£