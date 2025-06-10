°ËÌîÈø·Å¡õ°Ë¸¶Ï»²Ö¼ç±é¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ¡ÙÅÜ¤È¤¦¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÆÍÆþ¡¡¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÏÅÄÂ¼¡Ê¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡Ë
¡¡°ËÌîÈø·Å¤È°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¤è¤ë11»þÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ¡¡»à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§00¡ËÂè11ÏÃ¤¬10Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¤Ê¤Ä¤á¡Ê°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ë¤È´´ÂÀ¡Ê°ËÌîÈø·Å¡Ë
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï»ö¸Î¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡Ö1Æü3Ê¬¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÀ©Ìó¤À¤é¤±¤Î´ñÀ×¡É¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦É×ÉØºÆÀ¸¥é¥Ö&¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡Àè½µÊüÁ÷¤ÎÂè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ä¤á¡Ê°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ë¤«¤éÇ¥¿±¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¼éÃ«¡ÊÈ¬ÅèÃÒ¿Í¡Ë¤¬¡Ö´´ÂÀ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¡×¤È¾×·â¤Î°ì¸À¤ò¡£´´ÂÀ¡Ê°ËÌîÈø·Å¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÉã¿ÆÀë¸À¡Ê?¡Ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Éô²¼»×¤¤¤Î¼éÃ«¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢´´ÂÀ¤¬¡¢ÅÄÂ¼¡Ê¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡Ë¤äè½»Ò¡ÊóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ë¡¢º£°æ¡Ê´ô½§¾¢¡Ë¤é¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¤Ê¤Ä¤á¤È°ú¤¹ç¤ï¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Âè11ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÂ¼¤Î¿äÍý¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤ËÈ¾·Â¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë³°¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤¿´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤Ï¡¢»ö¸Î°ÊÍè¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿´¤«¤é¤Î¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¬¡¢´î¤Ó¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¤Ê¤Ä¤á¤Î»Ñ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢è½»Ò¤¬¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î»þ´Ö¤¬Æü¤ËÆü¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢´´ÂÀ¤Ï¤¢¤ë»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ê¤Ä¤á¤ÎÊì¡¦Éö¡ÊÆîÌîÍÛ»Ò¡Ë¤Î¤â¤È¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê2ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÄÃæ¹Ì»Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¤ÊÉ×ÉØ¤Ï¤¢¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·ëËö¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÂÀîÉ×ÉØ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°¦¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ø¤½¤¦¤½¤¦¡¢´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤è¤Í¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤ÎÆ±´ü¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÄÂ¼¤¬º£¸å¤ÎÊª¸ì¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÜ¤È¤¦¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¢£ÅÄÃæ¹Ì»Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¥³¥á¥ó¥È
ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡Ö2¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡È¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡É¥É¥é¥Þ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬»Ä¤ê2ÏÃ¡£¥Ñ¥é¥ì¥ë¤ÊÉ×ÉØ¤Ï¤¢¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·ëËö¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÂÀîÉ×ÉØ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°¦¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¤Ê¤Ä¤á¡Ê°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ë¤È´´ÂÀ¡Ê°ËÌîÈø·Å¡Ë
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï»ö¸Î¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡Ö1Æü3Ê¬¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÀ©Ìó¤À¤é¤±¤Î´ñÀ×¡É¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦É×ÉØºÆÀ¸¥é¥Ö&¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡Âè11ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÂ¼¤Î¿äÍý¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤ËÈ¾·Â¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë³°¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤¿´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤Ï¡¢»ö¸Î°ÊÍè¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿´¤«¤é¤Î¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¬¡¢´î¤Ó¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¤Ê¤Ä¤á¤Î»Ñ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢è½»Ò¤¬¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î»þ´Ö¤¬Æü¤ËÆü¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢´´ÂÀ¤Ï¤¢¤ë»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ê¤Ä¤á¤ÎÊì¡¦Éö¡ÊÆîÌîÍÛ»Ò¡Ë¤Î¤â¤È¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê2ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÄÃæ¹Ì»Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¤ÊÉ×ÉØ¤Ï¤¢¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·ëËö¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÂÀîÉ×ÉØ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°¦¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ø¤½¤¦¤½¤¦¡¢´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤è¤Í¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤ÎÆ±´ü¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÄÂ¼¤¬º£¸å¤ÎÊª¸ì¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÜ¤È¤¦¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¢£ÅÄÃæ¹Ì»Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¥³¥á¥ó¥È
ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡Ö2¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡È¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡É¥É¥é¥Þ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬»Ä¤ê2ÏÃ¡£¥Ñ¥é¥ì¥ë¤ÊÉ×ÉØ¤Ï¤¢¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·ëËö¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÂÀîÉ×ÉØ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°¦¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª