ENHYPEN『DESIRE : UNLEASH』(デザイア アンリーシュ)が、初週30.6万枚を売り上げ、6月10日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に。これで、通算10作目の1位獲得となった。初週売上30.6万枚は、2024年7月29日付『ROMANCE:UNTOLD』の28.9万枚を上回り、自己最高初週売上を記録した。タイトル曲「Bad Desire (With or Without You)」は、「君をヴァンパイアにしたい」という支配的な欲望をシックなムードで描いたダンスポップジャンルの楽曲。叙情的で訴求力の高いメロディーラインに、ENHYPENの都会的でセクシーなイメージが漂っている。ENHYPENは、7月5日・6日に東京・味の素スタジアム、8月2日・3日に大阪・ヤンマースタジアム長居で初の2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を開催予定。<クレジット:オリコン調べ(2025年6月16日付:集計期間:2025年6月2日〜8日)>