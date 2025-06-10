¶ÌÌÚ¹¨¡¡ÉÊÀî±Ø¤Ç¥ì¥¢¥Ç¥Ë¥à¤ò¥µ¥é¥ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤òÈ¯¸«¡ª
¶»ÈÄ¤Î¸ü¤µ¤Ï±óÌÜ¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¤Û¤É
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼ê¤Ë¡¢ñ¥ÁÖ¤ÈÉÊÀî±Ø¹½Æâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ¹¿È¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥êÂÎ·¿¤Î¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¡£ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¡Ê45¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
£µ·îÃæ½Ü¤ÎÌë¡¢ÃÏÊý¤«¤é¤Î»Å»öµ¢¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¶ÌÌÚ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤ËÉÊÀî±Ø¤Î¿·´´Àþ²þ»¥¸ý¤«¤é¸½¤ì¤¿¡£
¶ÌÌÚ¤Ï¡¢£µ·î16Æü¸ø³«¤ÎÍÄ»ù¸þ¤±±Ç²è¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡¡THE MOVIE ¤×¤·¤å¤Û¤Ã¤Ú¥À¥ó¥·¥ó¥°PARTY¡Ù¤Ç¡¢¥¿¥ª¥ë¤ÎÍÅÀº¡¦¤Ë¤å¤¦¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ç20Ç¯£´·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÍÄ»ù¸þ¤±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢£°ºÐ»ù¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤È¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶ÌÌÚ¤Ï¡¢¡Ç18Ç¯¤ËÇÐÍ¥¡¦ÌÚÆîÀ²²Æ¡Ê39¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢¡Ç20Ç¯£¸·î¤ËÂè£±»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤Î½é±Ç²è²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡Ø¤Ç¤¤ì¤ÐÀ¼¤À¤±¤Ç¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ç²èÍÑ¤Ë¿·¥¥ã¥é¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¤Ë¤å¤¦¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¡Ç23Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿½é±Ç²è²½ºîÉÊ¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡¡THE MOVIE ¤×¤·¤å¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤Ë¤å¤¦Ìò¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê±Ç²è»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¶ÌÌÚ¤Î²ÈÂ²°¦¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÌÜ¿¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î°õ¾Ý¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¶ÌÌÚ¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¥ª¡¼¥é¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¡£Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶»ÈÄ¤Î¸ü¤µ¤Ï±óÌÜ¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸»ú¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥³¥à¡¦¥Ç¡¦¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤È¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤Ç¡¢Ä¶¥ì¥¢¤Ê°ïÉÊ¡£°ì¸«¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤â¤µ¤é¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÌÌÚ¤¬¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¤À¡£
£¶·î£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶ÌÌÚ¤òÆÃ½¸¡£¼Ö¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢
¡Ò³°¸«Åª¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«±¦¤«¤éº¸¤Ë¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¿Æ¤«¤é¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¾¡Éé¤ò¤¹¤ëºàÎÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈËÜ¼Á¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤ë¡Ó
¤Ê¤É¤È¡¢¼«¿È¤Î³°¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î³°¸«¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¹¤´¤¤¤È¤·¤«¡¢¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit