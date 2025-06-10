¤Þ¤µ¤Ë¿Ì¤¨¤¬¤¯¤ëÌ£!? 1´Ó10Ëü±ß¤Î¼÷»Ê¤Ë¡¢Èþ¿©²È¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ä
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Èþ¿©²È¤¬¤æ¤¯ Season.2 ²Á³Ê¤ÎÌ£ÊÔ
¤ª¼÷»Ê¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼«¾Î¡¦Èþ¿©²È¤¿¤Á¡£
ºÇ½é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤òÊ¹¤¤¤Æ¿Ì¤¨¤¢¤¬¤ê¡Ä¡Ä¡£
ÉáÃÊÉßµï¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢Í¾·×¤ËÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@tunatu727