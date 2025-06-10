24ºÐÆüËÜ¿Í³ÍÆÀ¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î¿ØÍÆ¤òÀ°¤¨¤ë¡×¡¡SD¤¬¸ò¾Ä¤Ø¡Ä°Ë²¦¼Ô¡ÈËÜ¹ø¡É¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö´Ø¿´¤¬ºÆÇ³¡×
¥Ê¥Ý¥ê¤¬µ×ÊÝ¤Ë´Ø¿´¤«
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡Önapolicalciolive.com¡×¤Ï³ÍÆÀ´Ö¶á¤È¤µ¤ì¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ËÂ³¤¯Êä¶¯¸õÊä¤È¤·¤Æµ×ÊÝ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¥ê¥¨AÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËÂ³¤¡¢3¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î³ÍÆÀ¤¬´Ö¶á¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÊä¶¯¤ÏÈà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿·ÀïÎÏ¤ÎÅþÃå¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸õÊä¤¬µ×ÊÝ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Îµ×ÊÝ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥Þ¥ó¥Ê»á¤¬Ä¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æµ×ÊÝ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Çµ×ÊÝ¤Î¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤À¤¬¡¢¥»¥ê¥¨A¤Î¥Á¡¼¥à¤âÈà¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¿ØÍÆ¤òÀ°¤¨¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Çµ×ÊÝ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µ×ÊÝ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ê¤É¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢º£²Æ¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥Ý¥ê¤â²¤½£¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æµ×ÊÝ¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¹½¤¨¤Î¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë