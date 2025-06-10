¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢iPhone¤äiPad¤Ë¡Ö¥²ー¥à¡×¥¢¥×¥ê¤òÄÉ²Ã
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë(Apple)¤Ï¡¢10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WWDC 2025¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢iPhone¤äiPad¡¢Mac¤Ë¡ÖApple Games¡×¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Apple Games¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æâ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥ì¥¤Ãæ¤Î¥²ー¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¢¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¤ËÁÇÁá¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Apple Arcade¤Î·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥²ー¥à¤Î¥«¥¿¥í¥°¤äºÇ¿·¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¡×¤«¤é¡¢Í§¿Í¤¬¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¤Ø¤Î¾·ÂÔ¡¢¥¹¥³¥¢¤ÎÈæ³Ó¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥½¥í¥×¥ì¥¤¤ò¤¹¤ë¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¡¢Í§¿Í¤È¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢macOS Tahoe 26¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¡¢²èÌÌ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀßÄê¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¾·ÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¥ì¥¤¡×µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÀáÌó¤·¡¢¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¡ÖLow Power Mode¡×¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£