¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¡ÖvisionOS 26¡×È¯É½¡¢»þ·×¡¢Å·µ¤¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¿·¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¥Ú¥ë¥½¥Ê¶¯²½
¡¡ÊÆApple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Ï¡¢¡ÖApple Vision Pro¡×¸þ¤±¤Î¿·OS¡ÖvisionOS 26¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¶õ´ÖÂÎ¸³
¡¡¡ÖvisionOS 26¡×¤Ç¤Ï¡¢¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÅÙÇÛÃÖ¤·¤¿¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤â¾ï¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ìー¥à¤ÎÉý¤ä¿§¡¢±ü¹Ô¤¤Ê¤É¤ò¹¥¤ß¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È
¥«¥ì¥ó¥Àー¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È
¡¡»þ·×¡¢Å·µ¤¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³«È¯¼Ô¤ÏWidgetKit¤ò»È¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤Î¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò³«È¯¡¢Äó¶¡²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖvisionOS 26¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤À¸À®AI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È¡¢·×»»¿¼ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¶õ´Ö¥·ー¥ó¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë2D²èÁü¤¬¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶õ´Ö¥®¥ã¥é¥êー¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢Apple¤¬¸·Áª¤·¤¿¶õ´Ö¥·ー¥ó¤¬¤½¤í¤¨¤é¤ì¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¶õ´Ö¥®¥ã¥é¥êー
¡¡Safari¤ÇWeb¥µ¥¤¥È¤ò±ÜÍ÷Ãæ¤Ë¶õ´Ö¥Ö¥é¥¦¥º¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢µ¤¤¬»¶¤ëÍ×ÁÇ¤¬±£¤ì¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤¬¥¹¥¯¥íー¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£³«È¯¼Ô¤Ï¡¢Web¥Úー¥¸¤Ë3D¥â¥Ç¥ë¤òÄ¾ÀÜËä¤á¹þ¤ß¤Ç¤¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¿¼ÅÙ¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥Ö¥é¥¦¥¶ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Î¶¯²½
¡¡¡ÖvisionOS 26¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î»Ñ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¾å¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥Ú¥ë¥½¥Ê¤¬ÂçÉý¤Ëµ¡Ç½¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£È±¤ÎÌÓ¡¢¤Þ¤Ä¤²¡¢´é¿§¤ÎºÆ¸½À¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Èµ¡³£³Ø½¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¿ôÉÃ¤Ç¡ÖVision Pro¡×¾å¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÎÄ´À°¤ä¥×¥ì¥Ó¥åー¤Ë¤è¤ê¡¢1000°Ê¾å¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤«¤é¥á¥¬¥Í¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
±Ç²è¤ä¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¶¦Í¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤â
¡¡Æ±¤¸Éô²°¤äÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤ëÂ¾¤Î¡ÖVision Pro¡×¥æー¥¶ー¤È¶õ´ÖÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò3D»ëÄ°¤·¤¿¤ê¡¢¶õ´Ö¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤Ë¸Â¤é¤º´ë¶È¥æー¥¹¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Dassault Systèmes¡Ê¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î3DLive¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ê¥âー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤È¤â3D¥Ç¥¶¥¤¥óºî¶È¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖvisionOS 26¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤´¤È¤ÎÌÜ¤ä¼ê¤Î¥Çー¥¿¡¢´ã¶À¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î½èÊýäµ¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀßÄê¤òiPhone¤ËÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Áー¥à¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤êÍ§¤À¤Á¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¤ê¤·¤Æ°ì»þÅª¤Ë¡ÖVision Pro¡×¤ò¥²¥¹¥È¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¤ËÊ£¿ô¤ÎAPI¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÖProtected Content API¡×¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¿Í¤À¤±¤¬µ¡Ì©¥Çー¥¿¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢¥³¥Ôー¤ä¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¢²èÌÌ¶¦Í¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡ÖLogitech Muse¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿3D¶õ´Ö¤Ø¤ÎÉÁ²è¤ä¡¢¥½¥Ëー¤Î¡ÖPlayStation VR2 Sense¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖPickle Pro¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥²ー¥à¤¬¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢GoPro¡¢Insta360¡¢Canon¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢180ÅÙ¥«¥á¥é¤ä360ÅÙ¥«¥á¥é¤ª¤è¤Ó¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤Adobe¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖVision Pro¡×¾å¤Ç¶õ´Ö¥Ó¥Ç¥ª¤òÄ¾ÀÜÊÔ½¸¡¢¥×¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£