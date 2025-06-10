¥Ö¥é¥Þ¥èµÈÅÄ·É¤¬¹ðÇò¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡ÖËÜ²»¤Ç¸À¤¦¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡Ä¡×
¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2005¡×²¦¼Ô¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎµÈÅÄ·É¡Ê51¡Ë¤¬¡¢9Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë1»þ58Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¤á¤°¤ë¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»Å»ö¤ò¥»¡¼¥ÖÃæ¤ÎµÈÅÄ¤Ï¡¢14Ç¯¤Ë197ËÜ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢10Ç¯¸å¤ÎºòÇ¯¤Ï92ËÜ¤À¤Ã¤¿¡Ê¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡¢ÅìµþÃÏ¶èÃÏ¾åÇÈ¥ª¥ó¥¨¥¢Ê¬¡Ë¡£MC¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¹ÀÇ·¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥Þ¥è¤µ¤ó¤¬ËÜµ¤½Ð¤»¤Ð¥¬¥Ã¤È¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Î°ÕÍß¤òÊ¹¤«¤ì¡¢µÈÅÄ¤Ï¡ÖËÜ²»¤Ç¸À¤¦¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬É¬¤ºÌÌÇò¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ä¤³¤ÎÈÖÁÈ¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ì¡¼¥àÍè¤½¤¦¤ÊÈ¯¸À¤â»È¤¤¤Ï¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤Ø¤ó¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï°æ¸ý¤È¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤Î½Ð±é²ó¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¡¢Çö¤Ã¡ª¡¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ó¡£»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢ÁÞ³¨1¤Ä¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤â¤¢¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ï¤Û¤«¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡£