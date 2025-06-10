¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Ì¼¡¦´õ¶õ¤Î»×½Õ´ü¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡È¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤Î°¦¾ð¡É¤Ë¡Ö°ìÈÖÌµÍý¡×º£Ìë¤Î¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù
¡¡º£Ìë6·î10Æü20»þÊüÁ÷¤Î¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡ÖÍÌ¾¿Í¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¡×¡£Éã¤ÎÆü¤¬´Ö¶á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÄÍ±ÑÉ§¡Ê¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡Ë¡õ¤¯¤ë¤ß¿Æ»Ò¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡õ¾¾°æÍÚÆî¿Æ»Ò¤Î¤Û¤«¡¢¹â°Â¡õÅÎ¤³¤Î¤ßÉ×ÉØ¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡õ´Ý¹â°¦¼ÂÉ×ÉØ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ´õÈþ¤ÎÌ¼¡¦´õ¶õ¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¤Á¤é¤ê¤Ê°áÁõ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¡¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥¦¥¥¦¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó½Ð±é¸å¤ËÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤¿ÎÏ»Î¡¦¹â°Â¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¡¢¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¤Ë¡Ö±ïµ¯¤Î¤¤¤¤ÈÖÁÈ¡×¤È´¶¼Õ¡£5·î¾ì½ê¤ÏÉé¤±±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö7·î¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿³ÁÃ«¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¥ì¥¹ç§¤¬¸Â³¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢°úÂàÁ°¤Î¶ìÏ«¤ò¹ðÇò¡£¾¾°æ¤È¹â°Â¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡ºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê¢¨¡ÖÄÔ¡×¤Ï¡Ö°ìÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬5¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤Ï¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯°éµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ÝÇ½³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´ÇÛ»ö¤ò¹ðÇò¡£»Ò¤É¤â¤ÎÆþ³Ø¼°¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿ß·ÉôÍ¤¡Ê¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢»Å»ö¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«Â»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤¬¡¢Ì¼¡¦´õ¶õ¤ÎÈ¿¹³´ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤Î°¦¾ð¡×¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼Â¤ÏÌ¼¤«¤é¡Ö°ìÈÖÌµÍý¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ù±º¤ÏÌ¼¤¬²È¤ÇÃËÍ§¤À¤Á¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤êÂç¿Í¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãºÊ¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£Ì¼¤¬Èà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾°æ¡¢ÀÐÄÍ¤é¤â¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òÌÀ¤«¤·Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï¡Ö¤½¤³¤½¤³Âç»ö¤Ê¤³¤È¤òÉã¿Æ¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ì¼¤ËÈëÌ©¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Á´°÷¶ÄÅ·¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐÄÍ¤¬¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤ÆÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀÐÄÍ¤Ï¤µ¤é¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÐÄÍ¤Î¥°¥ë¥á¤ÊDNA¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¯¤ë¤ß¤Î¿©¤ËìÅÍß¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¡¢¤½¤Î¸å¤¯¤ë¤ß¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬ÂçÇú¾Ð¡£ÀÐÄÍ¤Ï°¦¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¤½¤Ã¤È¤¯¤ë¤ß¤òÊú¤¤·¤á¤ë»Ñ¤ËÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£
¡¡³Ø¹»¹Ô»ö¤ä¥Ñ¥ÑÆ±»Î¤Î¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤â¡£ß·Éô¤Ï»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ü¥±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥³¥È¤Ë¡£Ê¿»Ò¤Ï¤¢¤ë·Ý¿Í¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ÑÆ±»Î¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ëº¤¤ë¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤âÂ³¡¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢³ÁÃ«¤È´Ý¹â¤Î²È»öÏÀÁè¤ËSHELLY¤¬ÃçºÛ¤ËÆþ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÖÍÌ¾¿Í¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ6·î10Æü20»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ´õÈþ¤ÎÌ¼¡¦´õ¶õ¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¤Á¤é¤ê¤Ê°áÁõ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¡¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥¦¥¥¦¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó½Ð±é¸å¤ËÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤¿ÎÏ»Î¡¦¹â°Â¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¡¢¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¤Ë¡Ö±ïµ¯¤Î¤¤¤¤ÈÖÁÈ¡×¤È´¶¼Õ¡£5·î¾ì½ê¤ÏÉé¤±±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö7·î¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿³ÁÃ«¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¥ì¥¹ç§¤¬¸Â³¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢°úÂàÁ°¤Î¶ìÏ«¤ò¹ðÇò¡£¾¾°æ¤È¹â°Â¤â¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«Â»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤¬¡¢Ì¼¡¦´õ¶õ¤ÎÈ¿¹³´ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤Î°¦¾ð¡×¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼Â¤ÏÌ¼¤«¤é¡Ö°ìÈÖÌµÍý¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ù±º¤ÏÌ¼¤¬²È¤ÇÃËÍ§¤À¤Á¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤êÂç¿Í¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãºÊ¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£Ì¼¤¬Èà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾°æ¡¢ÀÐÄÍ¤é¤â¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òÌÀ¤«¤·Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï¡Ö¤½¤³¤½¤³Âç»ö¤Ê¤³¤È¤òÉã¿Æ¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ì¼¤ËÈëÌ©¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Á´°÷¶ÄÅ·¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐÄÍ¤¬¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤ÆÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀÐÄÍ¤Ï¤µ¤é¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÐÄÍ¤Î¥°¥ë¥á¤ÊDNA¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¯¤ë¤ß¤Î¿©¤ËìÅÍß¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¡¢¤½¤Î¸å¤¯¤ë¤ß¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬ÂçÇú¾Ð¡£ÀÐÄÍ¤Ï°¦¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¤½¤Ã¤È¤¯¤ë¤ß¤òÊú¤¤·¤á¤ë»Ñ¤ËÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£
¡¡³Ø¹»¹Ô»ö¤ä¥Ñ¥ÑÆ±»Î¤Î¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤â¡£ß·Éô¤Ï»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ü¥±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥³¥È¤Ë¡£Ê¿»Ò¤Ï¤¢¤ë·Ý¿Í¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ÑÆ±»Î¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ëº¤¤ë¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤âÂ³¡¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢³ÁÃ«¤È´Ý¹â¤Î²È»öÏÀÁè¤ËSHELLY¤¬ÃçºÛ¤ËÆþ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÖÍÌ¾¿Í¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ6·î10Æü20»þÊüÁ÷¡£