¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤Ç¡Ö¤¤ì¤¤¤ÊÂç¿Í¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤ËÊÑ¿È
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤¬¡¢£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë¤Îµ×ÊÝÇµ¡¹²Ö¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤È¤»¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¤Î¤È¥é¥ó¥Á¤·¤¿¤è¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹ç¤ï¤º£²¥ö·îÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤â¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢µ×ÊÝ¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÈ¾Âµ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤Ã¤ÆÃå¤ë»þ´üÆñ¤·¤¤¡Ê¤â¤Á¤í¤ó½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¾Ð¡Ë¤Î¤Î¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤â»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡ÁºÇ¶á¥ï¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ê»ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤·¤Î¤ÎºÇ¹â¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤ÊÂç¿Í¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎ¯¤áÂ©¤¬¤Ç¤ë¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£