£Î£Ù»Ô¾ì¥µ¥Þ¥ê¡¼¡Ê9Æü¡Ë£Ó¡õ£Ð¡¦¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¾å¾º¡¢¥É¥ë¼å´Þ¤ß¡¢Íø²ó¤ê¾®ÉýÄã²¼
¡ã°ÙÂØ¡ä ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°°Ù»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë¤¬¼çÍ×ÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¼å´Þ¤ß¡¢¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÊÆÃæËÇ°×¶¨µÄ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÃæ¤Ï£¹Æü¡¢ÄÌ¾¦ÌäÂê¤ò½ä¤ë£²²óÌÜ¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£¸ò¾Ä¤ÏºÇÄ¹£²Æü´ÖÂ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¸á¸å¤Î¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë¡¿±ß¤ÏÌó£°¡¥£²¡ó²¼Íî¤·¡¢£±£´£´¡¥£µ£µ±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Ú¥¤¡Ê¥È¥í¥ó¥È¡Ë¤Î¥Á¡¼¥Õ»Ô¾ì¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥·¥ã¥â¥Ã¥¿»á¤Ï¡Ö¥É¥ë¤Ï¸åÂà¤·¡¢¥â¥á¥ó¥¿¥à¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼è°ú¥ì¥ó¥¸¤È¥¤¥ó¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼»ØÉ¸¤Ë²¼Êý°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ²È¤Ï¡¢ÊÆÃæËÇ°×¶¨µÄ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¼çÍ×ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥æ¡¼¥í¡¿¥É¥ë¤Ï£°¡¥£³¡ó¹â¤Î£±¡¥£±£´£²£·¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì¤ÏÀè½µÈ¯É½¤µ¤ì¤¿²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»À¯ºö¸«ÄÌ¤·¤ò°ú¤Â³¤¿¥¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï¶âÍ»´ËÏÂ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ªÎ»¤¬¶á¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
±Ñ¥Ý¥ó¥É¤âÂÐ¥É¥ë¤Ç£°¡¥£³¡ó¾å¾º¤·¡¢£±¡¥£³£¶£²¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£Î£Ù³°°Ù»Ô¾ì¡§[USD/J]
¡ãºÄ·ô¡ä ÊÆ¶âÍ»¡¦ºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Íø²ó¤ê¤¬¾®ÉýÄã²¼¤·¤¿¡£Àè½µ£¶Æü¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ë¹¥Ä´¤Ê£µ·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¡¢¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ï«Æ¯¾Ê¤¬£¶Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëËÇ°×ÀïÁè¤Î·ëËö¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â²óÉüÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¡¦¥â¥ó¥´¥á¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¼çÇ¤ºÄ·ô¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢¥¬¥¤¡¦¥ë¥Ð¥¹»á¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¤ÎÆ°¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£º£½µÍ½Äê¤µ¤ì¤ë£³Ç¯¡¢£±£°Ç¯¡¢£³£°Ç¯ºÄÆþ»¥¤Ç¤Ï¡Ö¿µ½Å¤Ê¤¬¤é¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼ûÍ×¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£µ·î¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤Ï¼ã´³¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÑÆ°¤Î·ã¤·¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¯¥³¥¢»Ø¿ô¤¬Á°Ç¯Èæ£°¡¥£±¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î£²¡¥£¹¡ó¤È¡¢£±·î¤«¤éÂ³¤¯Æß²½·¹¸þ¤«¤éÈ¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£Ï¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¥í¥ó¥É¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÆÃæ¤Ë¤è¤ëÄÌ¾¦ÌäÂê¤ò½ä¤ë£²²óÌÜ¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
ÊÆ¶âÍ»¡¦ºÄ·ô»Ô¾ì¡§[US/BJ]
¡ã³ô¼°¡ä ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï£Ó¡õ£ÐÁí¹ç£µ£°£°¼ï¤È¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç¤¬¾å¾º¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤ä¥°¡¼¥°¥ë¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¾å¾º¤Ë»Ù±ç¤µ¤ì¤¿¡£ËÇ°×Ëà»¤¤Î´ËÏÂ¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆÃæ¶¨µÄ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆÃæ¤Ï£¹Æü¡¢ÄÌ¾¦ÌäÂê¤ò½ä¤ë£²²óÌÜ¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥°¥Ü¥¦¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥À¥é¡¼¥Ï¥¤¥ÉºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÂÐÏÃ¤âÁ°¿Ê¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¿¾Ú¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢À¯¸¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£±¡ó°Ê¾å¾å¾º¤·¤¿¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²£°£°²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï£±¡¥£²¡ó²¼Íî¡££¹Æü¤ËÇ¯¼¡¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯¼Ô²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¿·¤·¤µ¤Ë·ç¤±¤¿¡£
ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡§[.NJP]
¡ã¶âÀèÊª¡ä ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¤Î¶â²ôÀèÊªÁê¾ì¤Ï¡¢ÂÐ¥æ¡¼¥í¤Ç¤Î¥É¥ë¤Î²¼Íî¤òÇØ·Ê¤ËÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢£³±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÃæÎ¾À¯ÉÜ¤Ï£¹Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÌó£±¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³ÕÎ½µé¤ÎËÇ°×¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¨µÄ¤ÏÍâ£±£°Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£ ËÇ°×¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é¥É¥ëÇã¤¤¤¬¼ê¹µ¤¨¤é¤ì¡¢¥æ¡¼¥í¤Ê¤É¼çÍ×ÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¼å´Þ¤ß ¤Ë¿ä°Ü¡£¥É¥ë·ú¤Æ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Î³ä°Â´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶â¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬Äã²¼¤·¡¢¶âÍø¤ò»º¤Þ¤Ê¤¤»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¶â¤ÎÅê»ñÌ¯Ì£¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¶â¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ ¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï£¸Æü¡¢Àï¼ÖÉôÂâ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥É¥Ë¥×¥í¥Ú¥È¥í¥¦¥¹¥¯½£¤òÃÏ¾å¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö´Ë¾×ÃÏÂÓ¡×¤ÎÁÏÀß¤òÌ¾ÌÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢°ÂÁ´»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î¶â¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
£Î£Ùµ®¶âÂ°¡§[GOL/XJ]
¡ãÊÆ¸¶ÌýÀèÊª¡ä ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾¦¶È¼è°ú½ê¡Ê£Î£Ù£Í£Å£Ø¡Ë¤Î¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤Ï¡¢ÊÆÃæÄÌ¾¦¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸´üÂÔ¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤·¤¿Çã¤¤¤Ë¡¢£³±Ä¶ÈÆüÂ³¿¤·¤¿¡£
ÊÆÃæÎ¾À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÌó£±¥«·î¤Ö¤ê¤Ë³ÕÎ½µé¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤òºÆ³«¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¨µÄ¤Ï£±£°Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤È¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢Çã¤¤¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÍ¢½Ð µ¬À©¤Î°·¤¤¤¬¼çÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÊâ¤ß´ó¤ê¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¡£¸ò¾Ä¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤é¡¢Áê¾ì¤ÏÄ«Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¾å¾º¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢£¶£µ¥É¥ëÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢°ì»þÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬ÂæÆ¬¡££µ·î¤ÎÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×¼ý»ÙÅý·×¤¬ÄãÄ´¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤è¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó¾å¸þ¤¤ËÅ¾¤¸¡¢°ú¤±¤Þ¤Ç¥×¥é¥¹·÷¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£µ·î¤ÎÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡Ê£Ï £Ð£Å£Ã¡Ë¤Î»ºÌýÎÌ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¯¤Î¸º»ºÉý³ÈÂç¤Ê¤É¤Ç·×²è¤ò²¼²ó¤ê¡¢¶¡µëÁý²Ã·üÇ°¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¡£ ¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¤¬¥æ¡¼¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ¼å´Þ¤ß¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¥É¥ë·ú¤Æ¾¦ÉÊ¤Î³ä°Â´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
£Î£Ù£Í£Å£Ø¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡§[CR/USJ]
¥É¥ë¡¿±ß¡¡£Î£Ù½ªÃÍ 144.58/144.
63
»ÏÃÍ 144.17
¹âÃÍ 144.77
°ÂÃÍ 144.17
¥æ¡¼¥í¡¿¥É¥ë¡¡£Î£Ù½ªÃÍ 1.1420/1.14
22
»ÏÃÍ 1.1419
¹âÃÍ 1.1430
°ÂÃÍ 1.1387
ÊÆÅìÉô»þ´Ö
£³£°Ç¯ºÄ¡Ê»ØÉ¸ÌÃÊÁ¡Ë 17»þ05Ê¬ 97*01.0 4.9408
0 %
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 96*22.0 4.9630
0 %
1£°Ç¯ºÄ¡Ê»ØÉ¸ÌÃÊÁ¡Ë 17»þ05Ê¬ 98*06.5 4.4758
0 %
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 97*30.0 4.5100
0 %
£µÇ¯ºÄ¡Ê»ØÉ¸ÌÃÊÁ¡Ë 17»þ05Ê¬ 99*20.2 4.0821
5 %
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 99*14.0 4.1260
0 %
£²Ç¯ºÄ¡Ê»ØÉ¸ÌÃÊÁ¡Ë 17»þ05Ê¬ 99*24.2 4.0034
5 %
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 99*21.8 4.0430
8 %
½ªÃÍ Á°ÆüÈæ ¡ó
¥À¥¦¹©¶È³ô£³£°¼ï 42761.76 -1.11 0.00
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 42762.87
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç 19591.24 +61.28 +0.31
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 19529.95
£Ó¡õ£ÐÁí¹ç£µ£°£°¼ï 6005.88 +5.52 +0.09
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 6000.36
£Ã£Ï£Í£Å£Ø¶â¡¡8·î¸Â 3354.9 +8.3
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 3346.6
£Ã£Ï£Í£Å£Ø¶ä¡¡7·î¸Â 3679.6 +65.7
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 3613.9
ËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥È¡¡8·î¸Â 67.04 +0.57
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 66.47
ÊÆ£×£Ô£ÉÀèÊª¡¡7·î¸Â 65.29 +0.71
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 64.58
£Ã£Ò£Â¾¦ÉÊ»Ø¿ô 301.5103 +0.6217
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 300.8886