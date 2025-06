サッカーワールドカップアジア最終予選の最終第10節が10日に各地で開催。すでに本戦出場を決めている日本の同組では、2位の座をかけて大一番が行われます。

全18チームが6チームずつ3グループに分かれて争うFIFAワールドカップ2026アジア最終予選。各グループ上位2チームは本戦出場決定、各3〜4位はアジア・プレーオフへと進みます。

C組の日本は、5日の第9節でオーストラリアに0-1で敗戦。今大会初黒星を喫しました。最終節は4位以内が決まっているインドネシアと戦います。

一方、2位のオーストラリアにとっては本戦切符へ大きな1勝でした。最終節は勝ち点3差の3位サウジアラビアとの直接対決。得失点差で8差で圧倒的優位に立っており、日本に次いでC組の切符が濃厚となっています。

またA組ではイラン、ウズベキスタン、B組では韓国、ヨルダンが本戦の切符を獲得。

B組では5位パレスチナが勝ち点1差の4位オマーンとの直接対決を控えており、アジア・プレーオフの切符をかけた大一番となります。また韓国は5勝4分で唯一負けなしとなっており、最終節はB組最下位のクウェートとの一戦になります。

▽第10節

【A組】

ウズベキスタン vs カタール

キルギス vs UAE

イラン vs 北朝鮮

【B組】

韓国 vs クウェート

ヨルダン vs イラク

パレスチナ vs オマーン

【C組】日本 vs インドネシア中国 vs バーレーンサウジアラビア vs オーストラリア