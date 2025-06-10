ÂÐ¶õËÉ¸æ¡¢5ÇÜ¤ËÁý¶¯¤òÁÊ¤¨¡¡NATO¥È¥Ã¥×¡¢ÂÐ¥í¥·¥¢È÷¤¨
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡ÛËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï9Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤¬ÂÐ¶õËÉ¸æ¤ä¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÂÖÀª¤ò¡Ö400¡óÁý¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¸½¹Ô¤Î5ÇÜ¤Ø¤ÈÁý¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿¡£Ë¬ÌäÀè¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¡¢±Ñ²¦Î©¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡Ê¥Á¥ã¥¿¥à¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤¬NATO²ÃÌÁ¹ñ¤ò5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¡¢¥ë¥Ã¥Æ»á¤Ï¸ÀµÚ¡£¡Ö³Ú´ÑÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£´íµ¡¤òºÂ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÆ±ÌÁÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤Ë°ìÁØ¤ÎËÉ±Ò»Ù½ÐÁý¤òµá¤á¤¿¡£