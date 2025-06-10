¡ÚÂç³ØÁª¼ê¸¢¡ÛÅì°¡Âç¤¬2²óÀï¿Ê½Ð¡¡¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹10²ó¤Ë11ÆÀÅÀ!!
¡¡¡þÂè74²óÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡Åì°¡Âç11¡½0ÁÏ²ÁÂç¡Ê2025Ç¯6·î9Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¤Æ1²óÀï6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åì°¡Âç¤Ï0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹10²ó¤Ë°ìµó11ÆÀÅÀ¡£ÁÏ²ÁÂç¤ò11¡½0¤Ç²¼¤·¤¿¡£Æ£°ææÆÂçÅê¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬10²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ12Ã¥»°¿¶¤È½é¤ÎÁ´¹ñÉñÂæ¤ò´°Éõ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£ÆàÎÉ³Ø±àÂç¡¢ËÌ³¤³Ø±àÂç¡¢Åì³¤Âç¡¢ÐÇ¶µÂç¡¢Ê¡°æ¹©Âç¤â2²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ç¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Åì°¡Âç¤Î±¦ÏÓ¡¦Æ£°æ¡£¶Ê¤¬¤êÉý¤Ë°ã¤¤¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤ò¼´¤ËËè²ó¤Î12»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢±äÄ¹10²ó¤ò3°ÂÂÇ´°Éõ¤·¤¿¡£Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Çº£½©¥É¥é¥Õ¥ÈÌÜ¶Ì¸õÊä¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¶¯ÂÇ¼ÔÎ©ÀÐ¤òÍÊ¤¹¤ëÁÏ²ÁÂç¤ò·âÇË¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾å½ÐÍè¤¹¤®¤Ê¤¯¤é¤¤¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ç¤â¾å¤«¤é¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¡×¡£ÏÓ¤Î³ÑÅÙ¤òÅêµå¤´¤È¤ËÊÑ¤¨¡¢ËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¡¢0¡½0¤Î5²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£ÂÇ¼Ô¤ËÎ©ÀÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ä³°³Ñ¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç´°Á´¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£8²ó¤Ë¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿Î©ÀÐ¤Ï¡Ö²£¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµå¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡52²ó1/3¤ÇËÉ¸æÎ¨1¡¦38¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ËÂ³¤¡¢Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿4Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¡£¿ÊÏ©¤ÏÌ¤Äê¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÂ´¶È¸å¤âÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡£¼¡¤âº£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÁáÂç¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë2²óÀï¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¡£