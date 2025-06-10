¡ÚÌÚÅÄÍ¥É×²èÇì¤Îµå³¦³¨Æüµ¡Û¿Ô¤¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡ÄÄ¹Åè´ÆÆÄ¤Ë¤¤¤Ä¤«·ëº§Êó¹ð
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÌÚÅÄÍ¥É×GMÂå¹Ô¡Ê56¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÌÚÅÄ²èÇì¤Îµå³¦³¨Æüµ¡×¤Ï¡¢3Æü¤Ë89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¸½Ìò¤À¤Ã¤¿µð¿Í»þÂå¤Ë93¡Á97Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤âÝæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²¸»Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¿ô¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÍÊÁ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤³¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¡¢Ìîµå³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜÃæ¤¬Èá¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÄ«¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈÃæ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÄ¹Åè´ÆÆÄ¤È¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÄ¹Åè´ÆÆÄ¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄºßÀÒ»þ¤Ë´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥×¥íÌîµå¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï´û¤Ë°úÂà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÄ¹Åè´ÆÆÄ¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿ÅöÆü¤Ë¡¢°Ï¤ß¤Î²ñ¸«¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢96Ç¯¤Î¡Ö¥á¡¼¥¯¥É¥é¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö±§Ãè¿Í¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤ËÉ¬¤ºËÍ¤Î¥¿¥ª¥ë¤Ç¼ê¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì½ï¤ËÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ìîµå°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ç¤âÝæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÇ¯¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÌÚÅÄ¡¢·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¨¡¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤¢¤ÎÏÃ¤Ï¡È¥¬¥µ¡É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ï¡È¥¬¥»¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¡Ö¥¬¥µ¤«¡×¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö·ëº§¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÊý³Ñ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤«¤éÄ´¤Ù¤í¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÝæ¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤½¤ì¤¸¤ãÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤¬45ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Åö»þ´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¤Þ¤À·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´ÆÆÄ¤Ë·ëº§¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é·ë¶É¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤Ìîµå³¦¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÍ¤é¸åÇÚ¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÈËÍ¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£