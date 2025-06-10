¹©Æ£ÀÅ¹áÌ¼Cocomi¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¥é¥êTDS¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¥³¡¼¥Ç¡Ö¾è¤êÊª¶ì¼ê¡×¤ÊÊì¤ÈËþµÊ
¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Cocomi¤Ï¡ÖYayyy¡¡¾®¤µ¤¤»þ¤Ë1ÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¤Î¾è¤êÊª¡¢²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¼ª¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÈ´·²¤ÎÈþµÓ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¾è¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤ÏÊì¿Æ¡Ê¾è¤êÊª¶ì¼ê¡Ë¤Ï³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£Êì¤Ç²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£