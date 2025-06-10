¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¶¿å¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ëŽ¢³ô¼çÁí²ñŽ£¤Ø¤Î·è°Õ
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤Ç¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼¡´ü¼ÒÄ¹¤ÎÀ¶¿å¸¼£»á ¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëÀ¶¿å¸¼£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊFMH¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡ÊÊª¸À¤¦³ô¼ç¡Ë¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿³ô¼çÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢FMH¤ÏÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¡£6·î25Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥×¥í¥¥·¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ê°ÑÇ¤¾õÁèÃ¥Àï¡Ë¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£FMHÂ¦¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡©¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡¢FMH¤Î¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¶¿å¸¼£»á¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
³ô¼çÄó°Æ¤Ï²þ³×¥×¥é¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡½¡½6·î25Æü³«ºÅ¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ë¡¢²ñ¼ÒÄó°Æ¤È¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ë³ô¼çÄó°Æ¤Î2¤Ä¤Î¼èÄùÌòÁªÇ¤µÄ°Æ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º²ñ¼ÒÄó°Æ¤Î°Õ¿Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³ô¼ç¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢5·î16Æü¤Ë²þ³×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤ÎÌÜÅª¤Ï°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
3·î27Æü¤ËFMH¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Îºþ¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤³¤È¤òµÞ¤¤¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢FMH¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤´°À®¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á4·î30Æü¤Ë²þ¤á¤ÆFMH¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Îºþ¿·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º£²ó¤Î²ñ¼ÒÄó°Æ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡½¡½°ìÊý¤Ç¥À¥ë¥È¥ó¥µ¥¤¥É¤Ï³ô¼çÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤ÎËÌÈøµÈ¹§¼ÒÄ¹·ó²ñÄ¹¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë12¿Í¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¸õÊä¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FMH¤Ï´ÆººÅù°Ñ°÷ÀßÃÖ²ñ¼Ò¤À¤¬¡¢³ô¼çÄó°Æ¤Ï¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î¤ß¤ÎÄó°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢´ÆººÅù°Ñ°÷¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¼èÄùÌò¤Î¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£²ó¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿Í¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÁý¤¹¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îá¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Äó°Æ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼çÄó°Æ¤Î¼èÄùÌò¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÌÃÌ¤ä¼ÁÌä¾õ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¸õÊä¤ÈÆ±¤¸¥×¥í¥»¥¹¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬¡¢²þ³×¥×¥é¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Å¬ÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
·è¤·¤Æ¥À¥ë¥È¥ó¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡½¡½¥À¥ë¥È¥óÂ¦¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áªµó¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤â¼èÄùÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤ì¤ÐFMH¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿å¸¼£¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë¡¡1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£83Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£ÊÔÀ®¡¦±Ç²èÉôÌç¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£2022Ç¯6·î¤«¤é¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÀìÌ³¼èÄùÌò¡£25Ç¯1·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤ ¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¤¿¤·¤«¤ËºòÇ¯¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«¤À¤¬²ñ¼ÒÄó°Æ¤È³ô¼çÄó°ÆÁÐÊý¤Î¼èÄùÌò¤¬º®ºß¤·¤ÆÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç²ñ¼ÒË¡¾å¤Ï²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö1¿Í¤Ç¤âÆþ¤ì¤Ð¾¡¤Á¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¼èÄùÌò¤Ï¤½¤Î»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¼êÃÊ¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·è¤·¤Æ¥À¥ë¥È¥ó¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÄó°Æ¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤À¤±¤Ï¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
CM¤Î²óÉü¸«ÄÌ¤·¤ä¡¢¼ý±×¹½Â¤¤Î²þ³×ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¾ÜÊóÈÇ¤Ï¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍÎÁÈÇµ»ö¡Ö¡Ø²þ³×¥×¥é¥ó¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤À¡ÙŽ¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë³ô¼çÁí²ñ¤Ø¤Î·è°Õ¤ÈCM²óÉü¸«ÄÌ¤·Ž¤¼ý±×¹½Â¤¤Î²þ³×ºö¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅÄÅç Ì÷µ× ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë