¡Ú¸×ÈÖ¥ê¥Ý¡¼¥È¡Û¹Ã»Ò±à¤Î¥´¥ß½¦¤¤¤ÇÆü¡¹ÆÁ¤òÀÑ¤àºå¿À¡¦ºäËÜ¤Ëà·Êµ¤¤Î¤¤¤¤¤³¤Èá¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡Àµ¸á²á¤®¤Î¹Ã»Ò±à¡£ºå¿À±à·Ý¤ÎÀ°È÷¼Ö¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤Ê¤é¤·6»þ´Ö¸å¤Î¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢ºå¿À¡¦ºäËÜ¤Î¡È½àÈ÷¡É¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡±¦ÍãÂ¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°ìÎé¡£¤½¤³¤«¤éµå¾ì¤ò²¿¼þ¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ØÈ÷¤¨¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤«¤é²¿Æü¤âÄêÅÀ´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¡¢ºäËÜ¤ÏÁöÏ©¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß¤ò½¦¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤â¡¢1ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¿ÅÙ¤â¡£»þ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥í¡¼¤«»Þ¤«¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥´¥ß¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È´À¤«¤¤¤¿ºäËÜ¤Ë¡Öº£Æü¤â¥´¥ß¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¾¯¤·ËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¥´¥ß¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¿¤Ç¥´¥ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢É÷¤ÇÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢´ÑµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¿¼Ìë¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¥´¥ß¤ò²ó¼ý¤¹¤ë´öÂ¿¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÅöÁ³¡¢ºäËÜ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ¨¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¤½¤ÎÆü¤À¤±¤·¤«Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¥´¥ß¤ò¸«¤Æ¡È¹Ã»Ò±à¤Ã¤Æ¥´¥ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·²¿¤è¤ê¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£´ñÎï¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÀÎ¡¢¤¢¤ëÆâÌî¼ê¤¬¡Ö²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÁ¤òÀÑ¤à°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºäËÜ¤â¡ÖÌîµå¤ÇÎÉ¤¤¤³¤È¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡Ê´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤¬¤¢¤Ã¤¿7Æü¡£¤½¤Î»î¹ç¤Î8²ó¤ËºäËÜ¤Ï¼«¿È4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨1¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¡¢ºÆ¤ÓºäËÜ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Èµ×¡¹¤Î°ìÈ¯¤Î´¶¿¨¤ò¤è¤½¤Ë¡ÈÎÉ¤¤¤³¤È¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡¤ÎÆü¤¬ÆüÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌ¼¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊª¤Î¥±¡¼¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡ÆÁ¤òÀÑ¤á¤Ð¡Ä¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¡ÈÎÉ¤¤¤³¤È¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë