¡Ö¤³¤Î3Ï¢Àï¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½©¹Í¥¿Í¡¢¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤È¤Î½éÂÐÀï¤Ë°ÕÍß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬¡¢10Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤È¤Î½éÂÐÀï¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡Âç¹¾ÎµÀ»¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç5·î12Æü¤Ëµð¿Í¤«¤é°ÜÀÒ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä3Ê¬1ÎÒ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÀÒÅö½é¤Ï¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ô»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤ä»î¹çÃæ¤Î½àÈ÷¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ï¤Ë½ÐÈÖ¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¤ËÆó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£23Ç¯¤Ë¤Ï121»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä¤ê7Ê¬3ÎÒ¡¢10ËÜÎÝÂÇ¤ò»Ä¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢4Ç¯¶¯¤ò²á¤´¤·¤¿µåÃÄ¤Î»×¤¤½Ð¤ÏÇ»¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤Î3Ï¢Àï¤Ï¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÆÃÊÌ¤È¸À¤¨¤ÐÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸ÅÁã¤Ø¤Îà²¸ÊÖ¤·á¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£