ËÌ³¤³Ø±àÂç£´£¶Ç¯¤Ö¤ê£±¾¡¡¡¹âÃ«¤¬¥×¥íÃíÂÐ·è¡¦À¾¸¶¤ò£³µå»°¿¶¤ÎËþÎÝ²Ð¾Ã¤·¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢ËÌ³¤³Ø±àÂç£µ¡Ý£´¾åÉðÂç¡×¡Ê£¹Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¤Æ£±²óÀï£¶»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌ³¤³Ø±àÂç¤Ï£µ¡Ý£´¤Ç¾åÉðÂç¤ò²¼¤·¡¢£±£¹£·£¹Ç¯°ÊÍè£´£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£½é¤ÎÁ´¹ñÉñÂæ¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¤¿½ÐÈÖ¤ÏÆ±ÅÀ¤Î¼·²ó£²»àËþÎÝ¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡£Âç¥Ô¥ó¥Á¤Çº£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎËÌ³¤³Ø±àÂç¡¦¹âÃ«½®Åê¼ê¡Ê£´Ç¯¡¦»¥ËÚÆüÂç¡Ë¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´°÷¤Ç¤«¤¯¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤¸å¤ì¤»¤º¡£ÁêÂÐ¤·¤¿¥×¥íÃíÌÜ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¦À¾¸¶¤ò¤³¤ÎÆüºÇÂ®£±£µ£±¥¥íÄ¾µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¶¤é¤»¤Æ£³µå»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾ìÌÌ¤ò¤·¤Î¤®¡¢¤½¤Î¸å¤âÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨£²²ó£±¡¿£³¤òÌµ¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤¬¶å²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢¼Â¤Ë£´£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÆ³¤¤¤¿¡£º£½Õ¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç½ÐÃÙ¤ì£²ÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¡£»ë»¡¤·¤¿ºå¿À¡¦³ëÀ¾¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆâÍÆ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¤ì¤ÐÉ¾²Á¤â¾å¤¬¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡£Á´¹ñ¤Î¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¹âÃ«¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÈôÌö¤ÎÁÃ¤È¤¹¤ë¡£