¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û½é²Æ¤Î¥ª¡¼¥«¡¼¥óÆÈÀêÄ¾·â¡ª¡¡ÆâÆ£Å¯Ìé¤ÎÂàÃÄ¤Ï¡ÖÍ¾¤Ë¤Þ¤¿Éé¤±¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¸¤ã¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ê£Õ£Å¡Ë¡×¤Î¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤È£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤Ï¡¢£±£µÆüÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥¿¥¤¥Á¡õÀÐ°æÃÒ¹¨¤È¤Î£Ö£±Àï¤ËÎ×¤à¡£ºÇ¶á¤á¤Ã¤¤ê¤ª¤È¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿Í¾¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢ºÆ¤ÓÄë¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤Ò¤ìÉú¤¹¤¬¤¤¤¤¡½¡½¡£
¡¡¡½¡½¤Á¤ç¤ê¡¼¤Ã¤¹
¡¡Í¾¡¡¿¿·õ¤Ë¤ä¤ì¤è¡¢»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡ª¡¡¡Ä¤¤¤ä¡¢°ìÂÎ¤¤¤Ä°ÊÍè¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ó¤¸¤ã¡©¡¡Í¾¤Îµ²±¤¬³Î¤«¤Ê¤é£³·î¤Î¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡×¤¬ºÇ¸å¤¸¤ã¤í¡£Äë¹ñ½ñµ´±¡¢¤ªÁ°¤¬»Ï¤á¤¿Êª¸ì¤À¤í¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¤á¤Ã¤¤êÍ¾¤ÎÏÃÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç
¡¡Í¾¡¡¤Ø¡Ä¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡Ä¤Ã¤ÆÌµÎé¼Ô¡ª¡¡¡Ê¥¸¥§¥Õ¡Ë¥³¥Ö¤ÈÆâÆ£¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¤ÎºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥é¥à¤¬ºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤â¼ùÎ©¤·¤¿£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤³¤½ÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡ª¡¡¤½¤ì¤òÄÉ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡Í¾¤È¥«¥é¥à¤¬¤¢¤ÎÈûº»Ìç¡Ê¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡Ë¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ê¤ó¤Æ¹æ³°¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¸¤ã¡£
¡¡¡½¡½ÌµÎé¤ò¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢£È£Å£Î£Á£Ò£Å¡¢¥³¥Ö¡¢¥«¥é¥à¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ÆÀáÁà¤¬¤Ê¤¤
¡¡Í¾¡¡£´£µÇ¯É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤ì¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤ä¤±¤ó¥â¥Æ¤ó¤È»×¤¦¡£¥â¥Æ¤ëÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Î¤À¡ª¡¡Í¾¤¿¤Á¤Ï±ßÂî¤Îµ³»Î¤Î¤è¤¦¤ËÁ´°÷¤¬Ê¿Åù¡£Ã¯¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âÍ¾¤¬³«È¯¤·¤¿¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥É¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢Ã¯¤È¤Ç¤â»È¤¨¤ë»Ë¾åºÇ¹â¤Î¹çÂÎµ»¤À¤«¤é¤Ê¡£¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤È¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤óÁ´°÷ÁÈ¤ó¤À¤¼¡£
¡¡¡½¡½Ã¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤È
¡¡Í¾¡¡½è¤¹¤¾¡£¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤â¡×¤È¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡×¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡£¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤È¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤°¤é¤¤°ã¤¦¤ï¡£¤³¤Îµ»¤ò³«È¯¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þµ»Ç½¾Þ¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÍ¾¤Î¥¿¥Ã¥°¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·Éê¤ÎºÍ¤¸¤ã¡£Å·ºÍ¤Ï¤¤¤ë¡¢²ù¤·¤¤¤¬¡£
¡¡¡½¡½ÌµÎé¤ò¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âçºå¾ë¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥Á¡õÀÐ°æ¤È£Ö£±Àï
¡¡Í¾¡¡¤¦¤à¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ïº£¤¤¤í¤¤¤íÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤â¤Î¤â¤¤¤ì¤Ð¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¹çÊ»¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥Á¤ÈÀÐ°æ¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÄÁ¤·¤¤¤«¤éÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥Á¤Ê¤ó¤¾ÆâÆ£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀÊ¤¬¶õ¤¯¤«¤é¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤ÏÃÙ¤¹¤®¤ë¡£¥¤¥¹¤¬¶õ¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Ä¤Ë¡¢¥¤¥¹¤ËºÂ¤ë»ñ³Ê¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÍ¾¤Ï¥ä¥Ä¤é¤òÁëºÝÂ²¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ë¡£
¡¡¡½¡½»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¬¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿£´·î¤Î¹ÅçÂç²ñ¤Ï¡¢ÆâÆ£¤Ë¼çÌò¤ò¼è¤é¤ì¡¢Á´Á³ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡Í¾¡¡¤³¤ÎÌ£¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ÖÌ£¡×¤À¤¼¡£à½÷¤Î¥¦¥½á¤Ïµö¤¹¤Î¤¬ÃË¤À¡£¤¿¤À¤·½ñµ´±¡¢¥Æ¥á¡¼¤Ï¥À¥á¤À¡£ÆâÆ£¤¬¼¤á¤¿ÍýÍ³¤ÏÃ±½ãÌÀ²÷¤Ç¡¢¹Åç¤Ç¼çÌò¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Í¾¤Ë¤Þ¤¿Éé¤±¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¸¤ã¡£ºòÇ¯£¹·î¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÀï¤Ç¸ç¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤í¤¦¡£¼¡¤ä¤ì¤Ð³Î¼Â¤ËÍ¾¤ËÉé¤±¤Æ¡¢»þÂå¤ò½ª¤ï¤é¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ê¡£µ®ÍÍ¥¡Æ¨¤²¤ë¤Ê¥¡ÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤Ê¥¡¡ª¡¡¥ä¥Ä¤Ï¿·À¤Âå¤ÎÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤º¡¢¾Ç¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡£
¡¡¡½¡½ÌµÎé¤ò¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂàÃÄ¤È¸À¤¨¤Ð¥³¥Ö¤â£´·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤òµî¤Ã¤¿¤¬£Õ£Å¤Ë±Æ¶Á¤Ï
¡¡Í¾¡¡¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤½¤ì¤¬¡£Ã¯¤¬µî¤Ã¤ÆÌÂ¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï°ìÀ¸ÌÂ¤Ã¤Æ¤í¡£¤½¤·¤Æ¼º¤¤Â³¤±¤ë¤ó¤À¡¢µ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡ª¡¡ÀèÆü¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÁê±©¤¢¤¤¤Ê¤âÆ±ÌÁ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤â¥»¥³¥ó¥É¿Ø±Ä¤â¤É¤ó¤É¤ó²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ºîÀï¤¸¤ã¡£Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ë¤¸¤ã¤í¤¦¤¬¡£
¡¡¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¾ë¤Î¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤Ê¤ÉÄ«ÈÓÁ°¤À¤È
¡¡Í¾¡¡¤¦¤à¡£Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Î¥¿¥¤¥Á¤ÈÀÐ°æ¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤ë¥Ò¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ£ÅÄ¹¸À¸¤¬ºÇÇ¯¾¯¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¤ê¡¢»þÂå¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Í¾¤Ï¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°¤ò´¬¤¤¤¿¤Þ¤Þ£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê£··î£±£¹Æü¡¢»¥ËÚ¤Ç³«Ëë¡Ë¤òÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£Í¾¤¬¥¿¥Ã¥°¤È¥·¥ó¥°¥ëÎ¾Êý¤ò¶Ë¤á¤Æ¿¿¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤½¤ÎÁ°¤Ë¡ª¡¡¤Ò¤ìÉú¤»¤Ã¶òÌ±¤É¤â¡ª