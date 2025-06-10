±«Í½Êó¤ÎÆü ¢ª Ãå¤ëÉþ¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡ª¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û1Ãå¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë♡¡ÖÍ¥½¨¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¡×
Ä«¤«¤é±«¤ÎÍ½Êó¤ÎÆü¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤è¤ê¤â¡ÖÇ¨¤ì¤º¤Ë²÷Å¬¡×¤¬Í¥Àè¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Î¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÈÍê¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¤Ï¡¢1Ãå¤¢¤ì¤Ð±«¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ò¤°¤Ã¤È¾å¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò°ìÁÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤È¡¢µ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Í¥½¨¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥¤¥êー¤Ë³èÌö¤¹¤ëÍê¤ì¤ë¹âµ¡Ç½¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¤¥Ê¥ì¥à¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¡×\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂÑ¿å°µ20,000mm¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¡£ÂÑ¿å°µ¤Ï¡¢Ç¨¤ì¤Ë¤¯¤µ¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Ç¡¢¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢Ç¨¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Î¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¤Ï¡¢ÂÑ¿å°µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¤¤¤¤¿ÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£»ß¿å¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ä¥Õー¥É¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤ÏÈ¿¼ÍºàÉÕ¤¤Ç¡¢Ìë¤Î»ëÇ§À¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥«¥éー¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¶Ã¤¤«¤â¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¤Ç±«¤ÎÆü¤â¾åÉÊ¤Ë
³¹¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ê¤½¤¦¤ÊÆü¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤µ¤é¤ê¤È¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¡£¥µ¥¤¥¯¥ë¥«¥Ã¥È¤Î¿þ¤Ç¤«¤¬¤ó¤Ç¤âÇØÃæ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à»ÅÍÍ¤ÇÀü¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢µ¤¤Î¤¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤ÎÂ¾¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¡¢¥é¥¤¥È¥°¥êー¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥«¥éーÅ¸³«¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð»þ¤ÎÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¡£
µ¡Ç½¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÂÅ¶¨¤Ê¤·¤Î¿Ê²½·Ï¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Æ¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¥é¥¤¥¯¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¡×\5,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ì¸«¥Ó¥ó¥Æー¥¸¥Ç¥Ë¥à¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¹âµ¡Ç½¤Ê¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤ò»È¤¤¥Ó¥ó¥Æー¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ÎÉ½¾ð¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤é¤·¤«¤é¤Ì¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÑµ×Ùû¿å¡¢ËÉ¿å¡¢ËÉÉ÷¤È½½Ê¬¤Êµ¡Ç½À¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ú¤¯¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤â¤¢¤ê¡£Âµ¤ä¿þ¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÄ´À°¤¬¤Ç¤¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡¢³Ú¤Á¤ó¤ÊÀü¤¿´ÃÏ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¡£S¤«¤é3L¤È¤¤¤¦¡¢Éý¹¤¤¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¥ì¥¤¥ó¥¹ー¥Ä¤Çµ¤Ê¬¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë
Âµ¸ý¤ä¿þ¤òÄ´À°¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¿¤Ä¤«¤º¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡£Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤¡¢¥é¥Õ¤¹¤®¤º¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ì¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤Û¤É¤è¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Ã±ÉÊ»È¤¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£µÞ¤Ê±«¤Ë¤â¥¹¥Þー¥È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¡¢1Ãå¤¢¤ë¤È±«¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥ïー¥¯¥Þ¥ó½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Kae.S