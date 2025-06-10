ÇòË²¤µ¤ó¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐGS¹½ÁÛ¡×¥È¥è¥¿»Ù±ç¤âÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤«¡¡¶ñÂÎºö¤ÎÄó¼¨¤Ê¤·¡ÄÁêËÐ¤¬¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤Ë¡¢Ì´·Ç¤²¤ë¤¬
¡¡ÇòË²¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¹½ÁÛ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡£¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢´û¤Ë15²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¾¯Ç¯ÁêËÐÂç²ñ¡ÖÇòË²ÇÕ¡×¤òÅÚÂæ¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¡¢ÂÎ½ÅÊÌ¤ÇÃË½÷¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¡£º£¸å¤âÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤È¤ÏÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÁêËÐ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥ÞÁêËÐ¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Î¼¡´ü²ñÄ¹½¢Ç¤¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼¨º¶¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¥È¥è¥¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÂçÀèÇÚ¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£ÁêËÐ¤¬¸ÞÎØ¡Ê¼ïÌÜ¡Ë¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò¸«¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·²ñ¼Ò¤Ç¤Ï²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤é¤ò°é¤Æ¤¿ÇðÁêËÐ¾¯Ç¯ÃÄÂåÉ½¤Î±Ê°æÌÀ·Ä»á¤é¤¬¿·Ìò°÷¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤¬¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ïº£¸å¤Î¶ñÂÎºö¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Äï»Ò¤ò»Ä¤·¤Æ¤ÎÂà¿¦¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤â¶¯¤¯¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤âÅöÁ³¡¢µ¿ÌäÉä¤¬»Ä¤ë¡£Á°ÅÓ¤Ï·è¤·¤Æ³Ú´Ñ¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¡¡¡ÊÃæÂ¼¡¡ÏÂÌé¡Ë