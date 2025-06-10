Ô¥½½Ïº¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤»þ¤¬¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡¡¡Ö¼··îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Ç¶¦±é¤ÎÄ¹½÷¤Ü¤¿¤ó¤Î¡È¾Íè¡É¸ì¤ë
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê47¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¼··îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê7·î5Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤ÎÀ½ºîÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ãë¤ÎÉô¤Ç¤Ï»ÔÀî½¡²È¤Î¤ª²È·Ý¡Ö¿·²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖ¡×¤«¤é¡ÖÂç¿¹É§¼·¡×¡Ö¹â»þ¡×¤Ê¤É4±éÌÜ¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£4±éÌÜ¤¬°ìµó¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Ç¡¢Ô¥½½Ïº¤Ï¡ÖÁ¥ÊÛ·Ä¡×¡Ö¹ÈÍÕ¼í¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê±é¤¸¤Ê¤¤½÷·Á¤Ë¤âÄ©Àï¡£¡Ö½÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡£²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¶¦±é¤¹¤ëÄ¹½÷¤Î»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ê13¡Ë¡¢Ä¹ÃË¤Î»ÔÀî¿·Ç·½õ¡Ê12¡Ë¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤Ü¤¿¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊì¤ÎËã±û¤È°ì½ï¤Ç¿Ä¤¬¶¯¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢»ÒÌò°Ê³°¤Î½÷À¤¬²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê48¡Ë¤Ï16ºÐ¤Ç²ÎÉñ´ìºÂ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ô¥½½Ïº¤Ï¾¾¤òÎã¤Ëµó¤²¡Ö¤½¤ì¡Ê16ºÐ¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£²ÎÉñ´ì¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²æ¡¹¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤»þ¤¬¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¤òÎäÀÅ¤Ë²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£