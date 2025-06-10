¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¸¶Ìý¤Ï£±¡¥£±£°¡ó¹â¡á£Î£Ù¸¶Ìý½ªÃÍ ¸¶Ìý¤Ï£±¡¥£±£°¡ó¹â¡á£Î£Ù¸¶Ìý½ªÃÍ ¸¶Ìý¤Ï£±¡¥£±£°¡ó¹â¡á£Î£Ù¸¶Ìý½ªÃÍ 2025Ç¯6·î10Æü 3»þ56Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© NY¸¶ÌýÀèÊª7 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á65.29¡Ê+0.71¡¡+1.10%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£²£°¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ËºÆÉâ¾å¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü