¡Ú WEST.¡¦¾®ÂíË¾ ¡Û¡¡¡Ö½é±é¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿2¥ö·î¡×¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡¡¡Ö¡Ê¾®ÂíË¾¤Ï¡ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¼ª¤Þ¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¤Ë¡Ë»÷¤Æ¤¤¤ëŽ£¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦Ž¢ÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹Ž£
¡ÖWEST.¡×¤Î¾®ÂíË¾¤µ¤ó¡¢ÏÂ´õ¤½¤é¤µ¤ó¡¢¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤µ¤ó¤é¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëŽ¢ÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹Ž£¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ëŽ¥°Ï¤ß²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú WEST.¡¦¾®ÂíË¾ ¡Û¡¡¡Ö½é±é¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿2¥ö·î¡×¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡¡¡Ö¡Ê¾®ÂíË¾¤Ï¡ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¼ª¤Þ¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¤Ë¡Ë»÷¤Æ¤¤¤ëŽ£¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦Ž¢ÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹Ž£
ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿´Ú¹ñ¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¤ÎŽ¢ÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹Ž£¡£
ÆüËÜŽ¥´Ú¹ñŽ¥¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢½é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Âí¤µ¤ó¤Ï½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¡É½é±é¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿2¥ö·î¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²þÁ±¡¢ÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢³§¤ÇÉ¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢²£°ìÀþ¤Çºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÊý´Þ¤á¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿2¥ö·î´Ö¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çßß·¤µ¤ó¤â¡É¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯À¨¤¯¥Ñ¥ï¡¼°î¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÃç´ÖÃ£¤È¡¢¸ø±é¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÄ©Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¥¹¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Âí¤µ¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Çßß·¤µ¤ó¡£¡É·Î¸Å¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤«¤ÏÀ¨¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ë³Ê¹¥¤Ä¤±¤ëÌõ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢À¨¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÏÀ¨¤¯ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¡É¤È¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡É¤¿¤À¾®Âí¤µ¤ó¤Ã¤Æ´é¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥»¥í¥¤¤ò±é¤¸¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤âÊªÀ¨¤¯ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇË«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼ª¤Þ¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ô¥å¥¢¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥í¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤È¾®Âì¤µ¤ó¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Âí¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÉÄÌ¤·¤Î·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë´¶ÁÛ¤Ï¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥í¥¤¥ª¥Ã¥Ñ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤ËÃíÌÜ¤¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¤ÀÖ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥í¥¤¥Ø¥¢¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾®Âí¤µ¤ó¡ÉÈ±·¿¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤Î°Ù¤ËµîÇ¯£±ÅÙ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²²óÌÜ¤Ë¤³¤ÎÈ±·¿¤Ë¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢Áá¤¯¤³¤ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤È¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡É¤Ç¤â£±²óÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¡¢WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£Æ£°æÎ®À±¤«¤é¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¡É¤ÈWEST.¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Ž¢ÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹Ž£¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¶ìÏ«¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡É¤È¤Ë¤«¤¯¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¡×¡£ËÍ¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¤Î¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¡×¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Î¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¡×Áü¤ò¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÂ´õ¤µ¤ó¤Ï¡ÉÍüÂÙ±¡¤Î¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¤µ¡£¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¼ÂºÝ²Î»ì¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ë³Ð¤Ç¤âÄ°³Ð¤Ç¤â¡¢¿´¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤·¤ÆÄº¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î´Ú¹ñ¤ÎÍüÂÙ±¡¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Âí¤µ¤ó¤Ï¡ÉÉñÂæÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÇ¯¿ô¤ÏÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤È¤«¤â´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²»³Ú¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤È¡¢¤â¤¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÀ¸Ì¿ÎÏ¤È¤«¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¿¶ÉÕ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤Ë¤Ïsara¤µ¤ó¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û