WEST.¡¦¾®ÂíË¾¡¡¡ÈÍüÂÙ±¡¥Ø¥¢¡É¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×
¡¡WEST.¤Î¾®ÂíË¾¡Ê28¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÅìµþ·úÊª¥Ö¥ê¥ê¥¢¥Û¡¼¥ë¤Ç¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¤òÀ¤³¦½é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¡£Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÏÀ¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£À¤³¦½é±é¤òÁ°¤Ë¡Ö½é±é¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿·Î¸Å´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£³§¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿À®²Ì¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é³§¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¹âÍÈ´¶¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤Ìò¤Ç¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¡£¤³¤ÎÈ±·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼»£±Æ»þ¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Ç¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£2²óÌÜ¤ÏÁá¤¯¤³¤ì¡Ê¥Ñ¥¯¤ÎÈ±·Á¡Ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£