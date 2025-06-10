WEST.¾®ÂíË¾¡¢¾È¤ì²°¤ÊÁÇ´é¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë¡¡Çßß·ÈþÇÈ¡Ö¼ª¤Þ¤ÇÀÖ¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤Î¾®ÂíË¾¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ·úÊªBrillia Hall¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù½éÆü¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ë¡õ°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡ª¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¾®ÂíË¾
¡¡º£ºî¤Ï¥Á¥ç¡¦¥°¥¡¥ó¥¸¥ó»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ê´Ú¹ñ¡¦¥«¥«¥ª¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥óÇÛ¿®¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¤³¦½é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¡£¾®Âí¤¬¼ç¿Í¸ø¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¤ò±é¤¸¤ë¡£7·î6Æü¡Á11Æü¤Þ¤ÇÂçºå¡¦Ì§ÌÌ»ÔÎ©Ê¸²½·ÝÇ½·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¡¢7·î18Æü¡Á21Æü¤Þ¤Ç°¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥½Ìò¤ÎÏÂ´õ¤½¤é¤Èsara¡¢¥¹¥¢Ìò¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¤ÈÀî¸ý¤æ¤ê¤Ê¤¬»²²Ã¡£¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÉô¤òÈäÏª¡£Á´°÷½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¾®Âí¤À¤¬¡¢Çßß·¤Ï¡Ö·Î¸Å¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Á³ÂÎ¡£¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¸½¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¡×¤ÈºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â¾®Âí¤µ¤ó¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã´é¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¾ì¤Ç¤â¥»¥í¥¤¤Ê¤Î¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¼ª¤Þ¤ÇÀÖ¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥í¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¡£¤¹¤Ç¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ê¾®Âí¤Ï¡ÖËÜÅö¤¢¤Î¡ÄÄÌ¤·¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥í¥¤¡¢¥ª¥Ã¥Ñ¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ù¡£Á´ÂÎ¤Î´¶ÁÛ¤ÎÁ°¤ËËÍ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£´é¤¬¤³¤Î¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃå¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤Î°áÁõ¤ò»Ø¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¸ì¤ä±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê·Î¸Å¾ì¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¯¿¿·õ¤Ë¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡×¤È¤¤¤¦¾®Âí¤Ï¡Ö·Î¸Å¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£³Ú¤·¤¤¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¸½¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡ª¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¾®ÂíË¾
¡¡º£ºî¤Ï¥Á¥ç¡¦¥°¥¡¥ó¥¸¥ó»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ê´Ú¹ñ¡¦¥«¥«¥ª¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥óÇÛ¿®¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¤³¦½é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¡£¾®Âí¤¬¼ç¿Í¸ø¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¤ò±é¤¸¤ë¡£7·î6Æü¡Á11Æü¤Þ¤ÇÂçºå¡¦Ì§ÌÌ»ÔÎ©Ê¸²½·ÝÇ½·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¡¢7·î18Æü¡Á21Æü¤Þ¤Ç°¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â¾®Âí¤µ¤ó¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã´é¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¾ì¤Ç¤â¥»¥í¥¤¤Ê¤Î¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¼ª¤Þ¤ÇÀÖ¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥í¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¡£¤¹¤Ç¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ê¾®Âí¤Ï¡ÖËÜÅö¤¢¤Î¡ÄÄÌ¤·¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥í¥¤¡¢¥ª¥Ã¥Ñ¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ù¡£Á´ÂÎ¤Î´¶ÁÛ¤ÎÁ°¤ËËÍ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£´é¤¬¤³¤Î¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃå¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤Î°áÁõ¤ò»Ø¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¸ì¤ä±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê·Î¸Å¾ì¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¯¿¿·õ¤Ë¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡×¤È¤¤¤¦¾®Âí¤Ï¡Ö·Î¸Å¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£³Ú¤·¤¤¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¸½¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£