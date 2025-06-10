ÌÂÏÇÅÅÏÃ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëiPhone¡¢Â¸ºß¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤ó¤« #WWDC25
ÌÌÅÝ¤Ê¥³¥È¡¢1Êâ¤Ç¤â±ó¤¶¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¡¢¥Þ¥¸¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡Ä¡£
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡¢ÅÅÏÃ¤ÎÂÎ¸³¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë°ì¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬Call Screening¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÃå¿®²»¤òÌÄ¤é¤µ¤ºÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ý¤¤¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¡£Áê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤äÍ×·ï¤ò¥Æ¥¥¹¥ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥ê¥ó¥ê¥óÌÄ¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï¿²»¾õÂÖ¤Î¤È¤¤Ë¥Æ¥¥È¡¼¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤ò¼è¤é¤»¤ë¥ô¥£¥é¥ó¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¡»¡»¤µ¤ó¤Î¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÎÍ¤êÌµ¤·¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÌÂÏÇÅÅÏÃ¤äÉÔÍ×¤Ê±Ä¶ÈÅÅÏÃ¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤Í¡£
Unified layout¤âÊØÍø¤À¤Ê¤¢¡£
ÄÌÏÃÆâÍÆ¤ä¡¢ÅÅÏÃ¤«FaceTime¥Ó¥Ç¥ª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¹¤®¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢iPhone¤ÏÄÌÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¥¥Ã¥«¥±¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡£
´ë¶È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÅÅÏÃ¤Ë¤«¤±¤¿¤È¤¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¤»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤±¤É¡¢Hold Assist¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£
Ã´Åö¼Ô¤ÈÄÌÏÃ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¤Û¤«¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤·¤Æ»þ´Ö¤òÄÙ¤»¤ë¤è¡ª
Source: Apple