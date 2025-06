【WWDC 2025:基調講演】 6月10日2時~ 配信開始

Appleは、開発者向けイベント「WWDC 2025」にて、Mac向けの新OS「macOS Tahoe」のゲーム機能を公開した。

「macOS Tahoe」では、同時に発表された「iOS 26」と同じく新しい標準アプリ「ゲーム」が登場。macOSだけの機能として、ゲーム中に呼び出せる「ゲームオーバーレイ」が登場し、音量やコントローラーの設定が行なえるほか、「メッセージ」アプリによるチャットやフレンドの招待も可能となっている。

またグラフィックスAPI「Metal」が「Metal 4」へアップデートされ、フレーム補間といった機能が追加される。

【WWDC 2025 - June 9 | Apple】

Copyright (C) 2025 Apple Inc. All rights reserved.