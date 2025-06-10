¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¢È¿Íî¤â²¼²¡¤¹µ¤ÇÛ¤Ê¤·¡¡£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ï·øÄ´¡áÊÆ¹ñ³ô½øÈ×
NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö11:58¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:58¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡42740.57¡Ê-22.30¡¡-0.05%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19593.13¡Ê+63.18¡¡+0.32%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡38335¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+225¡¡+0.59%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¼²¡¤¹µ¤ÇÛ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾®Éý°Â¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÏÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¾å¾º¡£
¡¡Àè½µ¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤Æ»Ô¾ì¤Ë¤Ï°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¸ÛÍÑ¤ÎÆß²½¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Äì·ø¤µ¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤è¤¦¤À¡£ÊÆ³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£²½µÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¡¢£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤Ï£¶£°£°£°¤ò²óÉü¡££²·î¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Þ¤Ç£³¡ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³µ¤ÍÁ°¸þ¤¡£ÆÃ¤Ë·Êµ¤½Û´Ä³ô¡Ê¥·¥¯¥ê¥«¥ë¡Ë¤Î·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¡£·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¼å¤á¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ï¤½¤ì¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤è¤ê¤â¥·¥¯¥ê¥«¥ë¤¬¿·¹âÃÍ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ¤Ï³µ¤ÍÎÉ¹¥¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤êÂô»³¤Ç¡¢ËÜÆü¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÊÆÃæ¶¨µÄ¤¬ºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¤¬Ç¯¼¡³«È¯¼Ô²ñµÄ¡Ê£×£×£Ä£Ã¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë£Á£É¤ÇÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¶Ì¤ÏË³¤·¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢£é£Ï£Ó¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï£Ï£Ó¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹ºþ¿·¤È¡¢Ç¯¼¡¥Ùー¥¹¤Î¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ·Ï¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¡£Æ±¼Ò³ô¤ÏÇ¯½éÍè¤Ç£±£¸¡óÄ¶²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ïº£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÃæ¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤ä¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¡¢¥°¥ê¥¢£Õ£Ó£Ô£ÒÂåÉ½¤é¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ñー¥È¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¥ì¥¢¥¢ー¥¹Í¢½Ðµ¬À©´ËÏÂ¤Î³ÎÌó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤Î²ò½ü¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ç¤Ï£µ·î¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤¬º£½µÈ¯É½¡£¿åÍËÆü¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¡¢¶âÍËÆü¤ËÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤Ã¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ï¡¢¸½ºß¤Î´ØÀÇ¿å½à¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢·ÐºÑ¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï£Ã£Ð£É¤Ë¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡££Æ£Ò£Â¤Ï¡¢Íè½µ¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ°Ñ°÷¤¬È¯¸À¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²¤Ø¤Î¿µ½Å»ÑÀª¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÒÀ±¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¤Î¥¨¥³¥¹¥¿ー¡ãSATS¡ä¤¬²¼Íî¡£Æ±¼Ò¤¬Ï¢Ë®ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ã£Ã¡Ë¤Ë¤è¤ë°ìÉô¤ÎÌµÀþ¤ª¤è¤Ó±ÒÀ±¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¸¢¤Î¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÇË»ºË¡¤Î¿½ÀÁ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾Ú·ô¡¢¥¤ー¥È¥í¡ãETOR¡ä¤¬¾å¾º¡£Ê£¿ô¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÃæÎ©¡×¤Ç¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò³«»Ï¡£
¡¡¥í¥Ó¥ó¥Õ¥Ã¥É¡ãHOOD¡ä¤È¥¢¥Ã¥×¥í¥Ó¥ó¡ãAPP¡ä¤¬¤È¤â¤Ë²¼Íî¡£Î¾ÌÃÊÁ¤Ï£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤Î»»½ÐÌÃÊÁ¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Ó¡õ£Ð¥À¥¦¥¸¥çー¥ó¥º¤¬Àè½µ¶âÍËÆü¤Î»ÍÈ¾´ü¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢ºÎÍÑÌÃÊÁ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡ÉÔÆ°»ºÇäÇã¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥É¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ãOPEN¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡££··î£²£¸Æü¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢³ô¼°Ê»¹ç¤òÄó°Æ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ãWBD¡ä¤¬¾å¾º¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë¡¢ÀÇÀ©¾åÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÆ±¼Ò¤ò£²¤Ä¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥Óー¡ãJOBY¡ä¤ä¥¢ー¥Á¥ãー¡ãACHR¡ä¤Ê¤É¶õÈô¤Ö¥¿¥¯¥·ー¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÌÃÊÁ¤¬ÂçÉý¹â¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥É¥íー¥ó¤Î³«È¯¡¦¾¦¶È²½¡¦Í¢½Ð¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡42740.57¡Ê-22.30¡¡-0.05%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19593.13¡Ê+63.18¡¡+0.32%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡38335¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+225¡¡+0.59%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¼²¡¤¹µ¤ÇÛ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾®Éý°Â¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÏÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¾å¾º¡£
¡¡Àè½µ¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤Æ»Ô¾ì¤Ë¤Ï°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¸ÛÍÑ¤ÎÆß²½¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Äì·ø¤µ¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤è¤¦¤À¡£ÊÆ³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£²½µÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¡¢£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤Ï£¶£°£°£°¤ò²óÉü¡££²·î¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Þ¤Ç£³¡ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³µ¤ÍÁ°¸þ¤¡£ÆÃ¤Ë·Êµ¤½Û´Ä³ô¡Ê¥·¥¯¥ê¥«¥ë¡Ë¤Î·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¡£·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¼å¤á¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ï¤½¤ì¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤è¤ê¤â¥·¥¯¥ê¥«¥ë¤¬¿·¹âÃÍ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ¤Ï³µ¤ÍÎÉ¹¥¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤êÂô»³¤Ç¡¢ËÜÆü¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÊÆÃæ¶¨µÄ¤¬ºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¤¬Ç¯¼¡³«È¯¼Ô²ñµÄ¡Ê£×£×£Ä£Ã¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë£Á£É¤ÇÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¶Ì¤ÏË³¤·¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢£é£Ï£Ó¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï£Ï£Ó¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹ºþ¿·¤È¡¢Ç¯¼¡¥Ùー¥¹¤Î¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ·Ï¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¡£Æ±¼Ò³ô¤ÏÇ¯½éÍè¤Ç£±£¸¡óÄ¶²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ïº£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÃæ¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤ä¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¡¢¥°¥ê¥¢£Õ£Ó£Ô£ÒÂåÉ½¤é¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ñー¥È¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¥ì¥¢¥¢ー¥¹Í¢½Ðµ¬À©´ËÏÂ¤Î³ÎÌó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤Î²ò½ü¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ç¤Ï£µ·î¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤¬º£½µÈ¯É½¡£¿åÍËÆü¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¡¢¶âÍËÆü¤ËÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤Ã¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ï¡¢¸½ºß¤Î´ØÀÇ¿å½à¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢·ÐºÑ¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï£Ã£Ð£É¤Ë¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡££Æ£Ò£Â¤Ï¡¢Íè½µ¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ°Ñ°÷¤¬È¯¸À¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²¤Ø¤Î¿µ½Å»ÑÀª¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÒÀ±¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¤Î¥¨¥³¥¹¥¿ー¡ãSATS¡ä¤¬²¼Íî¡£Æ±¼Ò¤¬Ï¢Ë®ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ã£Ã¡Ë¤Ë¤è¤ë°ìÉô¤ÎÌµÀþ¤ª¤è¤Ó±ÒÀ±¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¸¢¤Î¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÇË»ºË¡¤Î¿½ÀÁ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾Ú·ô¡¢¥¤ー¥È¥í¡ãETOR¡ä¤¬¾å¾º¡£Ê£¿ô¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÃæÎ©¡×¤Ç¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò³«»Ï¡£
¡¡¥í¥Ó¥ó¥Õ¥Ã¥É¡ãHOOD¡ä¤È¥¢¥Ã¥×¥í¥Ó¥ó¡ãAPP¡ä¤¬¤È¤â¤Ë²¼Íî¡£Î¾ÌÃÊÁ¤Ï£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤Î»»½ÐÌÃÊÁ¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Ó¡õ£Ð¥À¥¦¥¸¥çー¥ó¥º¤¬Àè½µ¶âÍËÆü¤Î»ÍÈ¾´ü¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢ºÎÍÑÌÃÊÁ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡ÉÔÆ°»ºÇäÇã¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥É¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ãOPEN¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡££··î£²£¸Æü¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢³ô¼°Ê»¹ç¤òÄó°Æ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ãWBD¡ä¤¬¾å¾º¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë¡¢ÀÇÀ©¾åÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÆ±¼Ò¤ò£²¤Ä¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥Óー¡ãJOBY¡ä¤ä¥¢ー¥Á¥ãー¡ãACHR¡ä¤Ê¤É¶õÈô¤Ö¥¿¥¯¥·ー¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÌÃÊÁ¤¬ÂçÉý¹â¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥É¥íー¥ó¤Î³«È¯¡¦¾¦¶È²½¡¦Í¢½Ð¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡£