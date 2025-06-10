¥È¥Ã¥Æ¥£¤µ¤óàÄ¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡48ºÐ¤Î¾×·â¥´¡¼¥ë¤Ë¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¡Ö¥¢¥º¡¼¥ê¾·½¸¡×¡Ö¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¸õÊä¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥ó¤«¤é±¦Â°ìÁ®¡ª
¡¡¡Ö¥í¡¼¥Þ¤Î²¦»Ò¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Îà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ëá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¤Ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿OBÀï¡£¥¸¥ã¥ó¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥¾¥é¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ù¥í¥ó¤µ¤ó¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¡¼¥Î¤µ¤ó¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥µ¥Í¥Ã¥Æ¥£¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¦¤Ê¤«¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥È¥Ã¥Æ¥£¤µ¤ó¤À¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥£¡×¥³¡¼¥ë
¡¡Á°È¾¤Ê¤«¤Ð¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥ó¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ10¤Ï¡¢²ÚÎï¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¤È¡¢í´í°¤Ê¤¯±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£Âç¤¤¯¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏGK¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£48ºÐ¤Î¾×·â¥´¡¼¥ë¤Ë´ÑµÒ¤ÏÁíÎ©¤Á¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥£¡×¥³¡¼¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥»¥ê¥¨A¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¥¢¥º¡¼¥ê¾·½¸¡×¡ÖÂåÉ½¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¸õÊä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¥¾¥é¤µ¤ó¤â²ÚÎï¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢7¡½7¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£