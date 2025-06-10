¼¯»ùÅç¡¦Âç¶ù¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡¡¤¬¤±Êø¤ìÁê¼¡¤°¡¡ÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±ºÆ¤Ó¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×È¯À¸¤ÇºÒ³²´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì
µ¤¾ÝÂæ¤Ïº£Ìë¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï£±£°ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤ÓÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÄäÂÚ¤¹¤ëÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï£¹ÆüÌë¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö°ìÂÓ¤¬´§¿å¤·¡¢¼Ö¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
1»þ´Ö¤Ë70¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿´ÎÉÕÄ®¤Ç¤¹¡£¹ø¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¿å¤Ë¿»¤«¤ê¡¢¾ÃËÉ¤¬¥Üー¥È¤ò½Ð¤·¤Æµß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö2Âæ¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¡¢3¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½»Ì±¡Ë¡Ö¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£7»þ¤¯¤é¤¤¤¬°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Ø½É»Ô¤Ç¤Ï»ÔÆ»±è¤¤¤Î¼ÐÌÌ¤¬4¤«½ê¤ÇÊø¤ì¡¢¼¯²°»Ô¤Ç¤â¸©Æ»±è¤¤¤Ç¤¬¤±Êø¤ì¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
±«¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï£±£°ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤ÓÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦